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    Samsun'da sağanak etkili oldu

    Canik ve Çarşamba ilçelerinde meydana gelen sağanak ile bazı bölgelerde su taşkınları oldu.
    • AA
    • 09.08.2021 - 05:29
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    Samsun'da sağanak etkili oldu

    Samsun'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

    Akşam saatlerinde başlayan ve etkisini artıran sağanak nedeniyle Canik ilçesi Gülsan Sanayi Sitesi mevkisinde Samsun-Ordu kara yolu viyadüğü alt geçidinde su birikintisi oluştu.

    TRAFİKTE AKSAMALAR YAŞANDI

    Trafikte aksamaya neden olan sağanak nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.
    Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri, su birikintilerini ve tıkanan mazgalları temizlemek için çalışma başlattı.

    Çarşamba ilçesinde ise bazı caddelerde ve sanayi sitesinde su taşkınları meydana geldi.

    Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, SASKİ Genel Müdürü Bahattin Yanık ve AK Parti Çarşamba İlçe Başkanı Taner Özden ekiplerin çalışmalarını yerinde inceledi.

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