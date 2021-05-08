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    Samsun'da şehit çocuğuna doğum günü sürprizi

    Jandarma ekipleri, 6 yaşına giren Yusuf Sekmen'i yalnız bırakmayarak ona sürpriz yaptı.
    • İHA
    • 08.05.2021 - 13:14
    • Güncelleme : 08.05.2021 - 13:15
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    Samsun'da şehit çocuğuna doğum günü sürprizi

    Samsun Salıpazarı Vefa Sosyal Destek Gruplarında görevli jandarma devriyesi, şehit P. Er Coşkun Sekmen’in emaneti olan Yusuf Sekmen'i unutmadı.

    ÖNCE MEZAR ZİYARETİ ARDINDAN DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ

    2015 yılında Hakkari’de şehit düşen P. Er Coşkun Sekmen’in mezarını ziyaret ederek dua okudu. Mezar ziyaretinin ardından doğum günü pastası ile şehidin evine giden jandarma ekibi, şehidin oğlu Yusuf Sekmen’e 6. yaş gününde sürpriz yaptı.

    Samsun da şehit çocuğuna doğum günü sürprizi #1

    "NİCE YILLARA YUSUF"

    Odaya “İyi ki doğdun Yusuf’umuz” diye giren jandarma, alkışlar arasında minik Yusuf’a pastayı üfletti. Çocuğun doğum gününü kutlayan jandarma, ona çeşitli hediyeler de verdi. Sürpriz doğum günü, hatıra fotoğrafı çekilmesi ile son buldu.

    Doğum günü kutlaması görüntüleri, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından sosyal medya hesabından "Nice sağlıklı yıllara Yusuf" diye paylaşıldı.

    Samsun da şehit çocuğuna doğum günü sürprizi #2

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