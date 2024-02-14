Samsun'da Sevgililer Günü'nde eşine 'ızgara buketi' gönderdi Terme ilçesinde yaşayan kadın, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde sürpriz yapmak istediği eşine, kasapta hazırlattığı "ızgara buketi"ni gönderdi.

AA

Sevgililer Günü her yıl olduğu gibi bu yıl da 14 Şubat’ta kutlandı.

Sevgililer Günü kutlamasını hediye ile taçlandırmak isteyen çiftler, partnerlerine alacakları hediyeleri takdim etti.

Hediyeler arasında yapılan ilginç tercihler ise herkesi tebessüm ettirdi.

Samsun'un Terme ilçesinde Belma Aykül Yıldız, Sevgililer Günü'nde, 10 yıllık eşi, kuaför İlyas Yıldız'a sürpriz yapmak istedi.

Izgara buketi gönderdi

Yıldız, et ve tavuk ızgara seven kocasına, kasapta hazırlattığı "ızgara buketi"ni hediye olarak gönderdi.

"Hem gözüm hem gönlüm hem de karnım doydu"

Hediye karşısında şaşıran İlyas Yıldız, "Eşimin hediyesi beni çok mutlu etti. Çok farklı bir hediye. Açlık saatime denk gelmişti, daha da mutlu oldum. Hem gözüm hem gönlüm hem de karnım doydu." dedi.

Kasap şaşırdı

İlçede 25 yıldır kasap dükkanı işleten Ercan Boz ise Sevgililer Günü dolayısıyla "ızgara buketi" hazırlatmak isteyen müşterisinin talebi karşısında şaşırdığını söyledi.

"İnsanın kalbine giden yol midesinden geçer"

İlk kez böyle bir istekle karşılaştığını belirten Boz, "Müşterim et ve tavuk ızgaradan oluşan bir buket siparişi verdi. Biz de bunun üzerine ızgara buketini hazırladık ve güzel oldu. İnsanın kalbine giden yol midesinden geçer. Afiyet olsun." diye konuştu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)