Samsun'da soğuyan hava balığa yönlendirdi

Denizlerde av sezonunun açılmasının ardından Karadeniz’den çıkan balık vatandaşın yüzünü güldürürken soğuyan havalar sonrasında balığa ilgi arttı.

Denizlerde av sezonunun açılmasının ardından Karadeniz’den çıkan palamutlar hem satıcıların hem tüketicinin yüzünü güldürüyor.

Palamudun tezgahlardan inmesiyle birlikte önce çinekop, sonra da hamsi tezgahlarda bolca yer aldı.

Son günlerde kilosu 50 TL’den satılan çinekopun kilosu tekrar 100 TL’ye kadar çıkarken, kilosu 30 TL’den satılan hamsi ise en çok satılan balık oldu.

Samsunlu vatandaşların havaların soğumasıyla birlikte balığa olan ilgisi de arttı.

"Sahnede hamsi var diyebilirim"

Havaların soğumasıyla birlikte balık satışlarının arttığına dikkat çeken balık satıcısı Onurcan Köse, "Balık satışları şu anda iyi gidiyor. 2,5 ay boyunca tezgahlarda palamut balığı vardı. Palamut şu anda sahneden gitti. Vatandaş bu sene bol bol palamut yedi. Bir ara çinekop bolluğu yaşandı. 50-60 lira arası çinekop satışı gerçekleştirdik. Vatandaş çinekopu da yedi ve dolabını doldurdu. Şu anda tezgahlarda hamsi bolluğu var, yani sahnede hamsi var diyebilirim. Hamsinin kilosu 25-30 lira arasında. Fiyatların gayet uygun olduğunu düşünüyorum. Vatandaşların bu sene balığa ilgisi oldukça yüksek. Mezgit 30 lira, barbun 40 lira.





"Palamut beklentilerimizi fazlasıyla karşıladı"



Normalde palamut olduğu zaman hamsi olmazdı ama bu sene hamsi az da olsa tezgahlardaki yerini aldı. Hamsi bir gün bol oluyor, bir gün az oluyor. Bundan dolayı fiyatlarında da hep değişiklik olduğu için vatandaşın kafası karışıyor. Bu sene hamsiden umduğumuzu bulamayız gibi geliyor ama palamut beklentilerimizi fazlasıyla karşıladı diyebilirim. Vatandaş şu anda en çok hamsi ve mezgit yiyor.





"Soğuk havada balık satışları daha çok"



Karadeniz halkının düşüncesi havalar soğuk olduğundan balık daha güzel yeniyor olduğu için soğuk havada balık satışları daha çok oluyor. Balık pahalı olduğu zaman vatandaşlar balığa daha çok ilgi gösteriyor, balık ucuz olduğu zaman vatandaşlar daha düşünerek alıyor." dedi.

"Fiyatlar şu anda oldukça cazip durumda"

Balık satıcısı Fazıl Altun ise, "Balık piyasası şu anda gayet iyi durumda. Balık satışları da şu anda gayet iyi gidiyor. Palamut biraz azaldı ama yerini hamsi ve çinekop aldı. Fiyatlar şu anda oldukça cazip durumda. Hamsi 30 lira, mezgit 30 lira, çinekop 50 lira, zargana 70 liradan satışa sunuluyor. Şu anda hamsiye talep var. Vatandaş hamsiyi çok özlemiş diyebilirim. Bu sene geçen seneye göre biraz ufak." diye konuştu.

"Her vatandaşın alabileceği fiyatlarda balıklar var"

İHA'nın haberine göre, fiyatlardan genel anlamda memnun olduklarını ifade eden vatandaşlar ise, "Balıklar güzel ama hamsiler biraz ufak çıkıyor. Neden bu kadar ufak çıktığını bilmiyoruz. Balık fiyatları gayet makul. Hamsi sezonu açıldığı için mutluyuz. Bu sene en çok çinekopa sevindik. Her vatandaşın alabileceği fiyatlarda balıklar var." ifadelerini kullandılar.