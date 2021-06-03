Samsun'da top cambazı karga

Bahçedeki topla cambaz gibi oynayan karga, görenleri şaşırttı.

Samsun’un Atakum ilçesinde topla oynayan bir karga, kameralara yansıdı.

Bahçede bulunan topun çevresinde duran karga, bir anda topa hamle yaptı. Topun sağında solunda uçup dokunuşlar yapan karga, gagasını kullanıp topu ileriye sürdü.

PENÇELERİNİ KRAMPON GİBİ KULLANDI

Pençeleriyle topu bir oraya bir buraya çeviren karganın, topun üstüne çıkıp gidişini kontrol etmesi görenleri şaşırttı.

Karga için 'top ile cambaz gibi oynadığı' yorumları yapıldı. Oyun, karganın uçup gitmesiyle son buldu.

Top cambazı karga