Uygulama yapan Metin Dilki, polis otosunun camından içeri bakan sevimli köpeğe, "Ne istiyorsun, ehliyet ruhsat mı?" dedi.

Samsun ​İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Bölge Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Metin Dilki ile sahipsiz bir sokak köpeği arasında yaşananlar izleyenleri gülümsetti.

Metin Dilki Havza ilçesinde uygulama yaparken, sokak köpeği ise ekip otosunun camından içeri bakmaya başladı.

Köpeği seven Dilki bir süre sonra camı kapattı ancak köpek olduğu yerden ayrılmadı.

"NE İSTİYORSUN, EHLİYET RUHSAT MI"

Bunun üzerine Dilki, köpeğe"Ne istiyorsun, ehliyet ruhsat mı?" dedi. O anlar da Dilki'nin arkadaşı tarafından cep telefonu kamerası ile kayda alındı.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, yoğun ilgi gördü. Uygulamanın sonuna kadar bölgeden ayrılmayan köpek, Dilki ve arkadaşlarının verdiği yiyeceklerden yedi.

Samsun'da trafik polisinden sevimli köpeğe gülümseten soru