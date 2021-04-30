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    Samsun'da trafik yoğunluğu oluştu

    Tam kapanmanın ilk günü kentte oluşan trafik yoğunluğu dikkati çekti.
    • DHA
    • 30.04.2021 - 13:51
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    Samsun'da trafik yoğunluğu oluştu

    Tum yurtta dün itibariyle 17 günlük kapanma başladı. Koronavirüs vaka sayılarını azaltmak için uygulanan kapanmada, Samsun'da uzun araç kuryrukları oluştu.

    POLİSLER İZİN BELGELERİNİ KONTROL ETTİ

    Polis ekipleri, kentin birçok yerinde denetim noktaları oluşturdu.

    Özellikle ana güzergahlardaki kavşaklarda denetim yapan ekipler, araçları tek tek durdurup sürücü ve yolcuların gerekli izin belgelerinin olup olmadığını kontrol etti.

    Kısıtlamanın olmadığı günlerde kalabalığıyla dikkat çeken kentteki sahil, cadde ve sokakların sessizliğe büründüğü görülürken, araç trafiği ise dikkat çekti.

    Samsun'da trafik yoğunluğu oluştu VİDEO

    Samsun da trafik yoğunluğu oluştu #1

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