Samsun'da yaşıyor! Alt çenesi yok, dişleri üst damağında: Ameliyat için yardım bekliyor Samsun'da yaşayan lise üçüncü sınıf öğrencisi genç, alt çenesi olmadığı için yemekleri çiğneyerek yiyemiyor ve mama ile besleniyor. İstanbul'da tedavi olabileceği kesinleşen genç, eğer 300 bin TL toplanabilirse ameliyat olabilecek ve 17 yıl aradan sonra ilk kez çiğneyerek yemek yiyebilecek.

İHA

Samsun'da alt çenesi olmayan, tüm dişleri üst damağında olan lise öğrencisi, 17 yıldır yemek yemek yiyemiyor.

Yaşar Hüseyin Köksalan, meliyat için gerekli olan 300 bin TL toplanabilirse hayatında ilk kez yemek yiyebilecek.

Bafra ilçesinde ikamet eden 11. sınıf öğrencisi Yaşar Hüseyin Köksalan, doğuştan birtakım sakatlıklarla dünyaya geldi.

Kalça kırığı ve elinde kemik bozuklukları olan Yaşar'ın en önemli sıkıntısı ise yüzünde.

Aile ameliyat için destek bekliyor.

Doğuştan alt çenesi yok

Doğuştan alt çenesi olmayan Yaşar'ın ağzındaki dişler üst damağında toplanmış durumda.

Çiğneyemiyor

Çiğneme işlemi yapamayan Yaşar, tanesi 70 TL'den günde 7 adet mama ile besleniyor.

Babasının sigortalı bir işi yok.

Yapılacak özel ameliyatın devlet tarafından karşılanamadığını belirten aile, ameliyatın gerçekleşmesi için yetkililerden yardım bekliyor.

Aile, maddi yetersizlikler nedeni ile oğullarının ameliyatını gerçekleştiremiyor.

Samsun'daki operasyonlardan sonuç alınamadı

Samsun'da gerçekleştirilen çene operasyonlarından sonuç alamayan aile, çareyi İstanbul’da buldu. Yardımlar sonrası İstanbul’a giderek bu ameliyatı yapabilen özel bir hastanede muayene olan lise 3. sınıf öğrencisi Yaşar Hüseyin Köksalan, doktorlardan sevindirici haberi aldı.

İstanbul'da tek ameliyatla alt çene yapılması mümkün

Doktorlar; Ankara’da da uzmanların incelediği tomografi sonuçlarına göre tek ameliyat ile alt çeneyi yapabileceklerini, Yaşar’ın çenesini oynatıp, rahatça yemek yiyebileceğini söyledi.

Normal bir ağız yapısına kavuşabilecek

Ayrıca Yaşar’ın üst damağına toplanan dişler de düzenlenerek, normal bir ağız yapısına kavuşturulacak.

Bafra Kaymakamlığı bağışlar için hesap açtı

Yaşar Hüseyin Köksalan’ın ameliyat olabilmesi için Bafra Kaymakamlığı tarafından da bağışların yatırılması adına banka hesabı açıldı.

Yaşar, ameliyatı için gerek duyulan 300 bin TL’yi bulabilirse 17 yıl sonra ilk kez normal bir yemek yiyip, düzgün ağız yapısına kavuşabilecek.

“Ameliyattan sonra pipet kullanmadan yemek yiyebileceğimi söylediler”

Doktorların kendisini iyileştirebileceğini söylemesinden çok mutlu olduğunu ifade eden Yaşar Hüseyin Köksalan, içinde bulunduğu durumu şu sözlerle dile getirdi:

Babamla birlikte İstanbul’a gittik. Doktorlar beni muayene ettiler. Ameliyata uygun olduğumu ve düzeleceğimi söylediler. Ameliyattan sonra pipet kullanmadan yemek yiyebileceğimi söylediler. Ben de bu haberi dört gözle bekliyordum. Doktorların olumlu konuşması ile artık motive oldum. Herkesin ağzı nasılsa benim de öyle olacakmış. Yardım elini uzatacak herkesten şimdiden Allah razı olsun. İnşallah iyi olacağız. Hayalim ağzımın iyi olması ve normal yemek yiyebilmek.

“Doktorlar yeni teknikler ile çeneyi açabilecekler”

Maddi imkansızlıklar nedeniyle oğlunun ameliyatını yaptıramadığını dile getiren ve yardım bekleyen baba Mürsel Köksalan, isi şöyle konuştu:

Oğlumu tedavisi için İstanbul’a götürdük. Doktorlar, çeneyi açabileceklerini ve çocuğumu kurtarabileceklerini söylediler. Çeneyi inceleyen uzmanlar, tek ameliyatta işi halledebileceklerini dile getirdiler. Oğlum hala yemek yiyemediği için sadece sıvı gıda ile besleniyor. Bu ameliyat bize umut ışığı oldu. Maddi durumun hiç yok. Onun için çocuğumun sağlığına kavuşması adına yardım talep ediyorum. Oğlumun çenesi, kemik olmadığından açılmıyor. Yeni teknikler ile çeneyi açabileceklerini söylediler. Oğlum ameliyat olabilirse, biberonla beslenmek yerine normal yemeklerden yiyebilecek. Tüm ilgili ve yetkililerden ameliyat için destek bekliyoruz.

Aile ameliyattan umutlu

Doğduğundan beri ağzından sıvı mama harici bir besin geçmeyen Yaşar’ın annesi ise oğlunun ameliyatla düzelebileceğinden dolayı çok mutlu olduğunu, doktorların operasyonu yapabilecek olmasından dolayı da ameliyat için gerekli parayı bulmak için duacı olduğunu dile getirdi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)