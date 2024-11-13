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DHA

Samsun Atakum Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde kalan Nimet Saral, diğer sakinlere çocukluğundan beri itfaiyeci olacağını söyledi.

Bunu öğrenen merkezdeki görevliler, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile iletişime geçti. Bunun üzerine itfaiye ekipleri, Saral’ı kaldığı huzurevinden alıp, İtfaiye Daire Başkanlığı’na götürdü.

İTFAİYE KIYAFETLERİ GİYDİ

Nimet Saral, tam donanımlı itfaiye kıyafeti giyip, kask taktı. Mesleğin zorluklarını ve önemini daha yakından deneyimlemesi için Saral’a uygulamalı eğitim verildi. Önce itfaiye araçları ve ekipmanları tanıtıldı.

YANGIN SÖNDÜRME SİMÜLASYONU YAPILDI

Ardından bir yangın söndürme simülasyonu yapıldı. Bu simülasyon sayesinde Saral, itfaiyeciliğin ne kadar titizlik ve cesaret gerektiren bir meslek olduğunu deneyimleme fırsatı buldu.

"HAYALİMİ GERÇEKLEŞTİRMENİN VERDİĞİ GURURU ANLATAMAM"

Düzenlenen bu özel etkinliğin kendisi için hayatının en anlamlı anılarından biri haline geldiğini söyleyen Nimet Saral, "Hem eğitim boyunca yaşadığım heyecan hem de bu unutulmaz deneyimi yaşarken hissettiğim mutluluk, hayalimi gerçekleştirmenin verdiği gururu anlatamam" dedi.