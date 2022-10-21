Samsun'daki genç, saçlarını lösemili çocuklara bağışladı

3.5 yıldır saçlarını uzatan 20 yaşındaki Fahri Kesgin, lösemili çocuklara peruk yapılması için kuaföre gitti. Saçlarını lösemili çocuklara bağışlayan genç, mutluluğunu dile getirdi.

Samsun'da yaşayan 20 yaşındaki Fahri Can Kesgin, lösemili çocuklar için dikkat çekti.

Saçlarını uzatırken gördüğü bir yazıdan etkilenen Kesgin, saçını bağışlamaya karar verdi.

Samsun Lösemili ve Kan Hastalıklı Çocuklar Derneği'ne giden genç, bu isteğini dile getirdi.

Kesgin burada, yıllardır lösemili çocuklara peruk yapan Kuaför Hüseyin Alkan'a yönlendirildi. Hüseyin Alkan ise saçı teslim alarak bir lösemi hastası çocuğa peruk yapacak.

"Sabır ve sükunet ile saçımı uzattım"

3,5 buçuk yıldır saçlarını uzatma aşaması kaydeden Fahri Can Kesgin, "Saçlarımı daha iyi uzatabilmek için internetten videolar izliyordum. Bir videonun altında yorum olarak bir kişinin saçlarını bağışladığını yazdığını gördüm. Bundan etkilendim ve bende bağışlamaya karar verdim. Sabır ve sükûnet ile saçımı uzattım. Sizler de destekçi olabilirsiniz.

"Herkes, saçını bağılşasın"

İnşallah alıcısı da mutlu olur. Bir hayır duasını eksik etmesin. Benim gibi saçı uzun olan milyonlarca insan var. Herkes, saçını bağışlasın. Lösemi hastasının birinin yüzünde gülümseye sebep olursam ne mutlu banadır. Emeği geçenlere teşekkür ederim" dedi.