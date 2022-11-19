Samsun'daki Nebiyan Dağı güz renklerine boyandı

Kentin merkezine 30 km uzaklıkta olan 1224 rakımlı Nebiyan Dağı, güz renklerine boyanan yolları arasında doğal platoyu oluşturuyor. Bölge ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor.

Samsun'un 19 Mayıs ilçesi sınırlarında bulunan bölgenin en yüksek dağlarından biri olan Nebiyan, Kültür ve Turizm Bakanlığınca 2011 yılında doğa turizm alanı ilan edildi.

Bakanlık tarafından doğa turizm alanı ilan edilmesinin üzerine daha çok ilgi çekmeye başlayan bölgenin tanıtımı için her yıl "Nebiyan Doğa ve Kültür Festivali" düzenleniyor.

Yollarda renk cümbüşü

Doğaseverler için adeta seyir terası niteliğindeki Nebiyan Dağı'nda sonbaharla birlikte renk armonisi yaşanıyor.

Renk cümbüşünün bir arada olduğu ve ağaçlar yeşil renkten kızıl, sarı, kahverengiye dönüyor ve yollar kuru yapraklarla kaplanıyor.

Fotoğraf tutukunlarından yoğun ilgi

Fotoğraf tutkunları için Nebiyan Dağı, doğal stüdyo görevi görüyorken aynı zamanda oksijen deposu olarak ziyaretçilerin temiz bir hava solumasını önayak oluyor.

AA'nın haberine göre, doğa tutkunları ve maceraseverler için; bisiklet, tırmanış, motokros, offroad, yayla turizmi, dağcılık, fotosafari, yamaç paraşütü, yürüyüş gibi etkinliklere de imkan sağlıyor.