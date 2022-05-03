Samsunlu Ninja Bilal Çelebi, 400'den fazla tekniğin patent sahibi

400’ün üzerinde tekniği olan Türk Ninja Bilal Çelebi, 15 farklı ülkeden doktora unvanı aldığını söyledi.

Samsun’da yaşayan antrenörü Bilal Çelebi (45), 1997 yılında wushu antrenörlüğü yapmaya başladı. Milli takım antrenörlüğü de yapan Çelebi, yakın koruma ve silah kullanma dersleri de vermeye başladı.

Çelik, ürettiği Ninja ve koruma tekniklerinin patentini de alarak tekniğinin kullanıldığı 15 ülkeden ‘doktora’ unvanını aldı.

400’ün üzerinde teknik üreten Bilal Çelebi, tekniklerini unutmamak ve yenilerini eklemek için, haftanın 3 günü ormanlık alana giderek Ninja kıyafetleri ile çalışmalar yaptığını belirtti.

“VIP yakın koruma alanında da 400’den fazla tekniğin patentini aldım”

İHA’nın haberine göre; ürettiği tekniklerin yurt içi ve yurt dışında birçok yerde kullanıldığının altını çizen Dr. Bilal Çelebi, şu ifadeleri kullandı:

“Çocukluğumdan beri dövüş sporlarıyla uğraşıyorum. 1997 yılında antrenör oldum ve bir süre milli takım antrenörlüğü yaptım. 400 ninja tekniğim var. VIP yakın koruma tekniklerimin yanı sıra ulusal ve uluslararası uygulanan tekniklere sahibim. ABD, İsrail, Yunanistan, Almanya, İngiltere gibi 15 farklı ülke, tekniklerimi uyguladığı için bana ‘doktora’ unvanı verdi. Ülkeme yararlı olmak, gençleri eğitmek için uğraşıyorum. VIP yakın koruma alanında da 400’den fazla tekniğin patentini aldım.





“Antrenörlük derecelerim var”

Gençlik ve Spor Bakanlığına gerekli başvuruları yapacağım. Devletimizin wushu sporuna daha çok destek vermesini istiyoruz. Yurt dışında doktora almış hocaları devletler askeri eğitimlerde kullanıyorlar. Türkiye’de de böyle bir durum olsa daha iyi gelişme kaydedilir diye düşünüyorum. 200’ün üzerinde sertifikam var. Bunlardan 15 tanesi yabancı devletlerin verdiği uzman doktorluk unvanı belgesi. Uluslararası müsabakalarda yaptığım derecelerin sertifikası, antrenörlük derecelerim var.





“Emniyet ve askeri personellere dersler veriyorum”

Haftanın 3 günü doğaya gelerek çalışma yapıyorum. Köyümde kendime özel bir yerim var. Burada hem yeni teknikler geliştiriyorum hem de ürettiğim teknikleri çalışıyorum. Ürettiğim teknikleri de İçişleri Bakanlığı’na korumada kullanılması için yazılı ve görsel olarak yolluyorum. Ürettiğim yakın koruma tekniklerinden devletimizin personellerinin de yararlanması için bunu yapıyorum. Bazen de emniyet ve askeri personellere dersler veriyorum.”

Samsunlu Ninja Bilal Çelebi, 400'den fazla tekniğin patent sahibi VİDEO



8 yıldır Dr. Bilal Çelebi’nin öğrencisi olduğunu ifade eden Burak Düzgün ise, “8 yıldır Bilal hocadan yakın koruma dersleri alıyorum. Koruma konusunda kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Bunların haricinde aldığımız eğitimler neticesinde yakın koruma işlerinde görev alıyorum. Hocamız, spordan önce insanların kendisini keşfetmesine öncelik veren bir insan. Kendi gelişimini de tamamlarken bizleri de yanında daha iyi bir insan olma yolunda vasıflar bulunduruyor.” dedi.