Samsunlu turşucu Euro ve Dolar'ın turşusunu kurdu

Farklı çeşit turşu kurarak dikkatleri üzerine çeken bir turşucu, şimdi ise Dolar ile Euro'nun turşusunu kurarak "İkisinin de fiyatı ateşli olunca belki ateşini düşürürüz" dedi.

Turşular raflarda yerini aldı, gribal enfeksiyonlara iyi geldiği bilinen turşu sofraların vazgeçilmezi.

Farklı farklı çeşitleriyle binlerce lezzeti bulunan turşuya bir ilginç çeşit daha eklendi.

Samsun'da 110 çeşit turşu kuran ve daha önce mandalina, limon, elma, çilek, erik, nar, kuşburnu, patlıcan, karpuz gibi mahsullerin turşusunu kuran Zakir Tozlu bu seferde dolar ile euronun turşunu kurdu.

"Belki ateşini düşürürüz"

Zakir Tozlu, "İkisinin de fiyatı ateşli olunca bizde sirke ve tuzlu suyun içine koyalım belki ateşini düşürürüz." dedi.

"Euro ve dolar turşuları yenmeyecek durumdalar"

İHA'nın haberine göre, kış aylarının gelmesi ile birlikte yine turşu sezonumuz başladığını ifade eden Zakir Tozlu, "Biz de bu sene elimizden geldiğince en güzel en kaliteli sebzelerle, el yapımı sirkelerimizle turşularımızı yaptık. Bu yıl da farklı türde turşularımızı hazırladık. Yumurta turşusu ve en çok ilgi çekenler arasında olan euro ve dolar turşularını yaptık.

Tabii ki de euro ve dolar turşuları yenmeyecek durumdalar. İkisinin de fiyatı ateşli olunca biz de sirke ve tuzlu suyun içine koyalım belki ateşini düşürürüz diye o şekilde bir espri yapalım dedik. Ama bu sene yine tabii ki de çok farklı ve güzel turşular hazırladık.

Armut, mandalina, limon, muz ve bunların yayında midye, fındık gibi birçok çeşitte turşularımızı yaptık. Bu sene birde sütten turşu hazırladık peynirli biberli olacak şekilde. Değişik turşularımızı genelde hamileler veya tatlarını merak edenler gelip satın alıyorlar.

Her şey de olan fiyat yükselişleri maalesef bizleri de etkilemiş durumda. Kilogram olarak en uygun turşularımız 70 TL den başlayıp 150 TL ye kadar çıkmaktadır." diye konuştu.