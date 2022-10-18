Samsunlu vatandaşlar palamutları stokluyor

Balık tezgahlarını süsleyen palamut, tanesi 30 TL'den satılarak vatandaşlar tarafından birden fazla alınıyor ve buzdolabında saklanıyor.

Av sezonu balıkçıların yüzünü güldürmeye devam ediyor.

Yurt genelinde havaların soğumasıyla birlikte balık tezgahlarına rağbet arttı.

Karadeniz'de de bu yıl adeta palamut bolluğu yaşanıyor. Kasa kasa avlanan palamut, vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

İHA'nın aktarımına göre; Samsun'daki balıkçı tezgahında tanesi 30 ile 40 TL arasında satılan palamut, fazlaca alınarak dondurucuda saklanıyor.

"Hamsi de tezgahlardaki yerini aldı"

Geçen yıl oldukça az çıkan palamudun bu sene bol çıktığını ifade eden balık satıcısı Onurcan Köse, "Bu ay Karadeniz’de balık patlaması olduğunu söyleyebilirim. Şu anda palamudun 1 tanesi 1 kilo geliyor. Biz 3 tane palamudu 100 liraya satıyoruz. Şu anda vatandaşlar palamut almaya devam ediyor ve palamudu fazla alarak dolaplarını dolduruyor. Çinekopta da bir patlama olduğunu görüyoruz. 3 gün önce 80 lira olan çinekop balığını şu anda 60 liradan satıyoruz. Bu yüzden de çinekop balığına da rağbet çok yüksek.

Mezgitin kilosu 25 lira, istavritin kilosu 40 lira, barbunun kilosu 30 lira. Balıkların fiyatı şu anda çok makul. Vatandaşların rahatlıkla alabileceği fiyat aralığında. Samsun halkı, bu sene daha önceden görmediği balık bolluğu gördü ve bolluktan dolayı balıkları çok ucuz fiyata yeme şansı buldu. Bugün hamsi de tezgahlardaki yerini aldı. Vatandaşların hamsiyi özlediğini düşünüyorum. Hamsiyi 40 liradan satıyoruz." dedi.

"Palamudun fiyatı bence gayet normal"

Vatandaş Çetin Fidan, "30’ar liradan 2 tane palamut aldım. Palamudun fiyatı bence gayet normal. Herkesin alabileceği fiyat aralığında olduğunu düşünüyorum. Hamsi daha yeni çıktığı için fiyatı yüksek." diye konuştu.

"Dolabıma koyarak stok yapıyorum"

Fatih Sarıoğlu, "Palamutları fazladan alıp, evde dolabıma koyarak stok yapıyorum. Bazen baktığınızda fiyatları 40-50 lira arasında oluyor. 25-30 liranın da palamut için uygun bir fiyat olduğunu düşünüyorum. Şu anda palamut zamanı, hamsiye daha zaman var diyorum." şeklinde konuştu.