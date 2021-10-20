Sanal Ofis Nedir? Archerson ile Sanal Ofis Deneyimi

Archerson hazır ofis, sanal ofis, paylaşımlı ofis ve toplantı odası hizmetleri sunan bir co-working alanıdır.

Topluluk, iş birliği, açıklık ve sürdürülebilirlik etmenleriyle kurulmuş Archerson, başarıya ulaşmaktaki en önemli etmen yaratıcı olmaktır diyerek co-working sektöründe yeni bir imaj oluşturur.

Eğer yeni bir imajdan bahsediyorsak konumuza sanal ofis kavramıyla devam etmemiz gerekir.

Peki Sanal Ofis Nedir?

Sanal ofis bireylerin, girişimcilerin ve şirketlerin fiziksel bir alana ihtiyaç duymaksızın işlerini yürütmelerini sağlayan, bireylere yasal iş adresi sunarak şirket kurmak gibi fonksiyonlar sunan bir kurulumdur. Sanal ofis kurmak oldukça basit bir prosedür olmasına karşılık çok fazla avantaja sahiptir. Öncelikle eğer fiziksel olarak hazır ofislerde değil de şirket olarak sanal ofiste işlerinizi yürütüyorsanız, fiziksel alanlarda ortaya çıkacak harcamalardan kaçınmış olursunuz.

Kira, fatura, personel ve tedarik harcamalarınız olmadan sadece işinize harcamalar yaparak işinizi büyütmeniz kolaylaşır. Sanal ofis kurduğunuzda en basit ifadesiyle birey olarak hiçbir zaman orada olmanıza gerek kalmaz çünkü sanal ofisiniz sayesinde bu ihtiyaçlarınızı Archerson sizin için karşılar. Size kargo alımı, telefon karşılama gibi hizmetler sunarak tamamen özgür olmanızı ve işinize odaklanmanızı sağlarız. Müşterileriniz ve sektördeki diğer şirketlerin nezdinde prestijli olmanız adına bu hizmetleri sağlarken aynı zamanda yasal adresinizle birlikte her ne kadar sanal ofis üyemiz olsanız da size fiziksel bir görünüş sunarız.

Nasıl Sanal Ofis Sahibi Olurum?

Sanal ofis sahibi olmak oldukça kolaydır. Eğer bunu örnek üzerinden inceleyecek olursak, mesela tasarım üzerine bir şirket kurmak istiyorsunuz ve şirket kurmak için sizden yasal bir adres isteniyor. Bu senaryo için normalde gidip bir yer bulmanız ve kira kontratı yapmanız gerekirdi. Böylelikle belgelerde kullanabileceğiniz bir adresiniz olurdu ve bu da her ay ihtiyacınız olmayan bir alana binlerce lira harcamanız gerektiği anlamına gelirdi.

Fakat sanal ofis hizmetimizle biz cüzi miktarlarda size bu yasal adresi sağlarız. Üstelik alan ararken harcayacağınız vakit de size kalır ve bu süreyi işiniz için kullanırsınız. Yapmanız gereken tek şey gelip sanal ofisinizi Archerson’da kurmaktır.

Sanal Ofis Avantajları Nelerdir?

Kendi işini kurarken sanal ofis hizmetinden yararlanırsanız sadece maddi olarak değil aynı zamanda pek çok farklı kazanımlar da elde etmiş olursunuz. Bunların en başında tabii ki çevre gelir. Fiziksel alan kullanımı yapmayan sanal ofis sahipleri normal bir ofiste harcanan enerji miktarını kullanmazlar, su kullanımları, atık miktarları gibi direkt olarak çevreyle etkileşimi olan harcamalarda bulunmazlar. Normal şartlarda evde ve kendi hayatlarında nasıl harcamalar yapıyorlarsa bunu sürdürmeye devam ederler ve dünya kazanır.

Fiziksel ofislerde ortaya çıkabilecek sorunlar tamamen denklemden çıktığı için sanal ofis üyeleri sadece ve sadece işleriyle ilgilenirler. Odakları sadece işlerini geliştirmeye yönelik olur, günlük sorunları çözmekle uğraşmazlar.

Sanal Ofis Kiralamak ve Sanal Ofis Sahibi Olmak Farklı Mıdır?

Sanal ofis sahibi olmak ve sanal ofis kiralamak tamamen aynı şeylerdir. Archerson size özel olarak sanal ofis paketleri sunar ve siz işinize en uygun paketle yolunuza devam edersiniz. Co-working alanları, toplantı odaları, sekreterya hizmeti ve kargo alımı gibi hizmetler içeren bu paketlerden hangisini seçeceğiniz, nasıl hizmetler istediğiniz tamamen sizin kontrolünüzdedir.

Bu seçimi yaptıktan sonra sıra kontrat yapmaya gelir ve kontratın uzunluğunu da siz belirlersiniz. Ne kadar süre sanal ofis sahibi olmak istediğinizi siz seçersiniz ve kontratınızı istediğiniz gibi uzatabilirsiniz. Sanal ofis üyesi olarak her şey sizin kontrolünüzdedir.

Tüm bu işlemlerden sonra yapacağınız tek şey işinize odaklanmak ve işinizi büyütmektir.

Başarılar dileriz!

https://www.archerson.co