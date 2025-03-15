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Sanatçı Yıldız Tilbe Gazze'de 4 bin kişilik iftar yemeği verdi

Sanatçı Yıldız Tilbe Gazze'de 4 bin kişilik iftar yemeği verdi Ramazan ayında bir dayanışma örneği sergileyen ünlü sanatçı Yıldız Tilbe, kıtlığın hakim olduğu Gazze'de 3 ayrı noktada 4 bin kişlik iftar yemeği vererek Filistinlilere destek oldu.