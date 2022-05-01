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Sandal sefası tarifi
- Haber Merkezi
- 01.05.2022 - 19:27
- Güncelleme : 05.05.2022 - 12:58
Yazın gelmesiyle zenginleşen pazar tezgahlarından taze taze bulabildiğimiz ve lif bakımından oldukça zengin olmasıyla diyet listelerinde sıkça rastladığımız kabakla, sevdiklerinize görüntüsüyle göz dolduracak hafif bir lezzet sunabilirsiniz.
Malzemeler
2 adet kabak
2 litre su
150 gr Erzincan tulumu
1 yemek kaşığı labne peyniri
75 gr rendelenmiş kaşar peyniri
½ tatlı kaşığı pul biber
¼ tatlı kaşığı karabiber
1 yemek kaşığı dereotu
2 yemek kaşığı zeytinyağı
Yapılışı
1- Kabakları tencereye alın ve üzerini geçecek şekilde su ilave edip 2/3 oranında haşlayın. Kabakları soğuması için kenara alın. Haşlama suyunu ayrıca süzüp çorbalarınız da kullanabilirsiniz.
2- Boş bir kaba Erzincan tulumu, labne peyniri, pul biber, karabiber, dereotu ve zeytinyağını alıp karıştırın. Soğuyan kabaklarını ortadan ikiye ayırın ve çekirdek kısmını kaşık yardımıyla çıkarın. Hazırladığınız peynirli karışımı kabakların iç kısımlarına doldurun ve üzerine rendelenmiş kaşar peynirlerini yerleştirin.
3- Önceden ısıttığınız 200°C deki fırında üzeri kızarıncaya kadar yaklaşık 20 dakika pişirin.
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