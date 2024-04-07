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Şanlıurfa Balıklıgöl’de Süper Kupa yoğunluğu

Şanlıurfa Balıklıgöl’de Süper Kupa yoğunluğu Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanacak olan Süper Kupa maçı, kentte turizm hareketliliğini de zirveye taşıdı.