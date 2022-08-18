Kebap denince akıllara gelen kentlerden Şanlıurfa, turizmde gastronomisi ile çekim merkezi olmaya devam ediyor.

Kebap hepimizin vazgeçemediği bir lezzet. Şanlıurfa da bu lezzetini tescillendirerek iddiasını koruyor.

İnsanlık tarihinin en eski medeniyetlerine ev sahipliği yapan Şanlıurfa, tarihsel birikim ve coğrafi konumunun sağladığı lezzet zenginliğini ile öne çıkıyor.

Son olarak tepsi kebabına tescil alındı

Şanlıurfa, ciğer, haşhaş, soğan, kazan, patlıcan ve son olarak da tepsi kebabı için Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan tescil alarak gastronomi turizminden daha fazla pay almak istiyor.

Halkı doğuştan usta

Kentte hemen hemen herkes kendi mesleğinin yanı sıra aynı zamanda iyi kebap yapabiliyor.

Onaylı lezzetlere 13 yeni çeşit katılacak

Türkiye'nin yemek kültürüyle öne çıkan kentlerinden olan Şanlıurfa'da şu ana kadar 38 farklı lezzet tescil edilirken 13 farklı lezzet ise tescil onayı için bekliyor.

Ciğer, haşhaş, soğan, kazan, patlıcan ve son olarak da tepsi kebabını tescil ettiren Şanlıurfa, hem mideye hem göze hitap ediyor.

Şanlıurfa, gastronomi turizminde kebaplarıyla rol çalıyor VİDEO

Ziyaretçilerin ilgisi tepsi kebabına

AA'nın haberine göre, kente gelen ziyaretçiler, en çok ciğer kebabını tercih ederken Şanlıurfalılar ise daha çok kendi elleriyle hazırlayıp ekmek fırınlarında pişirttikleri tepsi kebabını tüketmeyi tercih ediyor.

"Kebapların efendisi: Ciğer"

Şanlıurfa Gastronomi Turizmi Derneği Başkanı Abdurrahman Acar, kentin gastronomi turizmindeki payının her geçen gün arttığını söyledi.

Turizmin olmazsa olmaz ayaklarından birisinin gastronomi olduğunu vurgulayan Acar, tanıtımı iyi yapılan yemeklerin yatırım olarak kentlere kısa sürede döndüğünü dile getirdi.

"Lezzette her biri diğerinden iddialı"

Şanlıurfalıların vazgeçilmezleri arasında kebapların bulunduğunu belirten Acar, "Coğrafi işaretli 6 kebabımızdan her biri diğerinden lezzet olarak iddialı. Fakat ciğer kebabımız bunların kalbi diyebiliriz. Biz ciğer kebabını günde 3 öğün tüketebiliyoruz. Misafirlerimizin de en çok tercih ettiği kebapların başında ciğer kebabı başta geliyor. Yeni tescillenen tepsi kebabımızı ise haftanın en az 2-3 günü evlerimizde ve işyerlerimizde Şanlıurfalılar olarak tüketiriz. Deyim yerindeyse tepsisi olmayan iş yeri ve evimiz yok diyebiliriz." şeklinde konuştu.

İşin sırı isotta

Şef Osman Yüksekyayla da kentte çok sayıda kişinin kebap sayesinde evine ekmek götürdüğünü ifade etti.

Şanlıurfa'ya gelen herkesin mutlaka sevdiği bir kebabı tükettiğini anlatan Yüksekyayla, "Şanlıurfa'da daha çok ciğer kebabı yenir. Ekmek arası servis edilen ciğerin en önemli özelliği ise erkek kuzu ciğeri olmasıdır. Şanlıurfa'da isot dediğimiz biber ile servis edilir ve oldukça da çok sevilir." diye konuştu.

Her kebabın lezzet sırrı ayrı

Kebapçı Celal Toğa ise her bir kebabın lezzet sırrının ayrı olduğunu söyledi.

Patlıcan ve soğan kebabının özelliğinin etinin yağının sebzelere geçmesinden geldiğini belirten Toğa, kazan ile tepsi kebabının ise asıl lezzetine kısık ateşte 3 saat pişerek ulaşabildiğini ifade etti.