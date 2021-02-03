Şanlıurfa'da 1 tonluk bazalt taşından Cumhurbaşkanlığı forsu yapıyor

35 yıldır taş ustalığı yapan 50 yaşındaki Mahmut Selaniş, 4 metre uzunluğunda ve 1 ton ağırlığındaki bazalt taşıyla Cumhurbaşkanlığı forsu yapmaya başladı. Usta, forsu Külliye'ye göndermek istiyor.

Şanlıurfa Siverek'te baba mesleği taş ustalığını sürdüren 50 yaşındaki 12 çocuk babası Mahmut Selaniş, balyoz ve çekiçle bazalt taşları yontuyor.

Selaniş, yonttuğu 1 ton ağırlığındaki taşla Cumhurbaşkanlığı forsu hazırlıyor.

"CUMHURBAŞKANIMIZA HEDİYE ETMEK İSTİYORUM"

Daha önce yaptığı forsun Cumhurbaşkanlığı'nın Bitlis'in Ahlat ilçesindeki külliyesinde sergilendiğini anlatan Selaniş, "Ekmeğimi taştan çıkarıyorum. Daha önce Cumhurbaşkanlığı için bir fors hazırlamıştım. O fors, Ahlat'taki külliyede sergileniyor.

Şimdi hazırlayacağım yeni forsu da 6 aylık çalışma ile tamamlamayı planlıyorum. 1 ton ağırlığında ve 4 metre uzunluğundaki forsu, bittiğinde külliyeye götürerek Sayın Cumhurbaşkanımıza hediye etmek istiyorum." dedi.

2 HAFTADA TAMAMLANACAK

Selaniş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çok sevdiğini ve 6 aylık emek harcadığı forsun 2 hafta sonra tamamlanacağını belirterek, forsun Ankara'ya ulaştırılmasında yetkililerden destek beklediğini ifade etti.





























