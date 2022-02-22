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    Şanlıurfa'da 48 yıllık husumet son buldu, aileler barıştı

    Harran ilçesinde sulama sırası nedeniyle başlayan husumet, 2 aile arasında 6 kişinin öldürülmesiyle 48 sene sürdü. İki aile önderler tarafından barıştırılarak yemek yedi.
    • İHA
    • 22.02.2022 - 15:39
    • Güncelleme : 22.02.2022 - 15:59
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    Şanlıurfa'da 48 yıllık husumet son buldu, aileler barıştı

    Şanlıurfa'nın Harran ilçesine bağlı Uzunyol Mahallesi'nde 48 senedir aralarında husumet bulunan Başak ve Damar aileleri, sulama sırasında çıkan kavga sonucunda karşılıklı 6 kişiyi öldürdü.

    Yıllardır süre gele düşmanlık, kanaat önderlerinin girişimiyle son buldu. Aileler, restoranda bir araya getirildi ve yemek sonrası Kur'an-ı Kerim okunması gerçekleşti.

    AİLELER YEMEKTE BİR ARAYA GELDİ

    Programın ilerleyen anlarında ise aralarında husumet bulunan aileler birbirlerine sarılarak barıştı.

    Şanlıurfa da 48 yıllık husumet son buldu, aileler barıştı #1

    "BİR BUÇUK YILDIR ÇALIŞMA SÜRDÜRÜYORUZ"

    Barışa şahitlik eden Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, barışın sağlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti. Erin, açıklamasının devamında, "Keşke hiç anlaşmazlık olmasa, insanlar birbirine zarar vermese, Şanlıurfa cinayetlerle, kan davalarıyla anılmasa ve bu şekilde barışlara da ihtiyaç olmasa. Bir buçuk yıldır, hep birlikte bir çalışma yürüyoruz. Birçok insanın evinden, barkından, tarlasından ayrılmasına neden olan bu olayların mutlak surette durduracak, reçeteyi önümüze koyup bunları uygulamamız gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

    BARIŞ YEMEĞİNE SİYASİ KİŞİLER DE KATILDI

    Barış yemeğine; Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kanaat önderleri ile Başak ve Damar aileleri katıldı.

    Şanlıurfa da 48 yıllık husumet son buldu, aileler barıştı #2

    Şanlıurfa da 48 yıllık husumet son buldu, aileler barıştı #3

    Şanlıurfa da 48 yıllık husumet son buldu, aileler barıştı #4

    Şanlıurfa da 48 yıllık husumet son buldu, aileler barıştı #5


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