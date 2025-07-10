Şanlıurfa’da 53 yaşında ikiz bebek sevinci yaşadı

Şanlıurfa'da dikkat çeken olay...

Birecik ilçesinde yaşayan 53 yaşında bir kadın, çocuk sahibi olmak için Birecik Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

Hasta, daha sonra yardımcı üreme teknikleri (IVF) ile ikiz bebeklere hamile kaldı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre hasta, Birecik Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Abdurrahman Mert tarafından takibe alındı.

YAŞI NEDENİYLE SIKI TAKİBE ALINDI

Hem ileri anne yaşı hem de çoğul gebelik nedeniyle yüksek riskli gebelik grubunda değerlendirilen hastanın takibi, gebeliğin erken döneminden itibaren titizlikle sürdürüldü.

Gebelik süresince anne ve bebek sağlığı açısından düzenli taramalar ve perinatoloji konsültasyonları gerçekleştirildi.

İKİZ BEBEKLERİNE KAVUŞTU

Gebe kadın, preeklampsi, gestasyonel diyabet ve erken doğum gibi riskler açısından yakın izlem sağlanarak, fetal gelişim seri ultrasonografiler ile takip edildi.

Anne adayının hastanenin gebe okulu ve kadın doğum polikliniğinde düzenli olarak takibi yapıldı. Kadın, 38. gebelik haftasında herhangi bir komplikasyon gelişmeden, elektif sezaryen ile iki sağlıklı bebek dünyaya getirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Op. Dr. Mert, ileri yaşta ve yardımcı üreme teknikleriyle oluşan gebeliklerin, uygun ve disiplinli tıbbi yaklaşımla başarılı bir şekilde sonuçlandırılabildiğini, söz konusu vakanın da bu açıdan önemli olduğunu kaydetti.