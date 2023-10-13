Şanlıurfa’da 63 metrelik çiğ köfte dürümü rekoru kırıldı Harran Üniversitesinin öğrencilerin yeni dönemde okula uyum sağlamaları için düzenlediği etkinlikte yöreye özgü lezzetlerden çiğköfte yoğurularak 63 metrelik dürüm yapıldı.

İHA

Şanlıurfa’da bulunan Harran Üniversitesi sıra dışı bir etkinliğe imza attı.

Öğrencilerin yeni dönemde okula uyum sağlamaları için Oyantasyon Günleri Etkinliği düzenledi.

Dürümlü rekor denemesi

Birçok etkinliğin düzenlendiği Osmanbey Kampüsünde en uzun çiğ köfte dürümü ile bir rekor denemesi yapıldı.

Üniversite kütüphanesi önünde toplanan öğrenciler, müzik eşliğinde eğlenirken ustalar da çiğ köfte yoğurdu.

Halfeti Meslek Yüksekokulu ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Aşçılık Bölümlerinin öğrencileri, alana kurulan masaların üzerine lavaş ekmekleri dizdikten sonra şefler de yoğrulan çiğ köfteyi ekmeğe çekti.

Dilimleyip ikram ettiler

Yaklaşık yarım saat boyunca çiğ köfteyi ekmeğe çeken şefler, daha sonra bıçakla kesip öğrencilere ikram etti.

Hayatlarında ilk defa etli çiğ köfte yiyen bazı öğrenciler acısına dayanamazken Şanlıurfa kültürüne yabancı olmayan öğrenciler ise çiğ köftenin çok acı olmadığını ifade etti.

63 metrelik dürüm

Oryantasyon sürecine değinen Harran Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nihat Denek, “2023 - 2024 eğitim ve öğretim yılının oryantasyon sürecindeyiz. Bu çerçevede Harran Üniversitesi ailesine yeni katılan öğrencilerimize tematik olarak bölgemizin en önemli, tüketilen yöresel ürünü olan çiğ köfteyi ikram etmek istedik.

63’ün de anlamı bizim plakamız olduğu için 63 metre uzunluğunda bir çiğ köfte yaptık ve bunu da öğrencilerimizle beraber paylaşarak oryantasyon sürecimize devam ediyoruz” dedi.

"Rekorunu kırıp sunumunu gerçekleştirdik"

Rekor kırdıklarını belirten Şef Ali Keskin ise “Bu gün Harran Üniversitesinin açılış günleri olduğu için 63 metrelik bir çiğ köfte servisi yaptık. Bunun ilk defa bir rekorunu kırıp sunumunu gerçekleştirdik. Emeği geçenlere teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

Çiğ köftenin tadına bakan ve görüşlerini belirten öğrenciler ise düzenlenen etkinliklerden dolayı çok mutlu olduklarını belirtti.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)