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    Şanlıurfa'da 77 yaşındaki vatandaş, Kur'an okuma hayalini gerçekleştirdi

    Eğitimini tamamlayan Karakaya, gençlere "Zamanınızı boş işlerle geçirmeyin" diye seslendi. Kurs eğitmeni, "Mustafa Amca tecvitle okumayı öğrendi" dedi.
    • 27.07.2022 - 11:54
    • Güncelleme : 27.07.2022 - 14:42
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    Şanlıurfa'da 77 yaşındaki vatandaş, Kur'an okuma hayalini gerçekleştirdi

    Şanlıurfa'da yaşayan 77 yaşındaki Mustafa Karakaya, azmiyle gençlere örnek oluyor.

    Çocukluğunda Kur'an eğitimine başlayan ancak çeşitli nedenlerle bitiremeyen Karakaya, gittiği kursta bu eğitimini tamamladı.

    77 yaşında eğitim aldı

    Haliliye ilçesinde ayakkabı tamircisi olan 4 çocuk babası Karakaya, küçük yaşlardayken Kur'an öğrenmek için gittiği camilere iş hayatına erken atılması nedeniyle devam edemedi.

    Yaşı ilerledikçe ve çalışma hayatının yoğunluğundan arzusunu yerine getiremeyen Karakaya, 77 yaşında torunları yaşındaki çocuk ve gençlerle Kur'an kursu eğitimine başladı.

    Şanlıurfa'da 77 yaşındaki vatandaş, Kur'an okuma hayalini gerçekleştirdi VİDEO

    Kur'an-ı Kerim'i okumaya başladı

    Yaklaşık 1 yıllık eğitimin ardından Kur'an-ı Kerim'i okumaya başlayan Karakaya, her gün kursta çocuklarla kendisini geliştirmeye devam ediyor.

    Kur'an kursunun "öğrenci dedesi" yakıştırması yapılan Mustafa Karakaya, çocukluğundan bu yana Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenmenin hayalini kurduğu hatırlattı.

    Şanlıurfa da 77 yaşındaki vatandaş, Kur an okuma hayalini gerçekleştirdi #1

    Çalışmak zorunda kalınca kurslara devam edemedi

    Yıllar sonra hayaline ulaşmanın sevincini yaşadığını dile getiren Karakaya, yaklaşık 10 yaşındayken Kur'an öğrenmeye çalıştığını fakat çalışmak zorunda kaldığı için kurslara devam edemediğini kaydetti.

    "Öğrenmenin yaşı yok" diyen ve herkesi Kur'an kurslarına davet eden Karakaya, şöyle konuştu:

    "Şimdi tecvitle öğrendim"

    "Küçükken öğrenmeye gayret ettim. Fakat olmadı. Ailemin maddi durumu iyi değildi. Küçük yaşlarda çalışmaya başladım. Küçüklüğümden beri ayakkabıcılık yaptım. Kur'an öğrenmeyi çok istememe rağmen bir türlü öğrenemedim. Şimdi çok şükür öğrendim. Hem de tecvitle öğrendim.

    Şanlıurfa da 77 yaşındaki vatandaş, Kur an okuma hayalini gerçekleştirdi #2

    Gençlere çağrı: Zamanınızı boş işlerle geçirmeyin

    Kur'an'ı okuyorum ve hatimler yaptım. Herkese, özellikle gençlere tavsiye ediyorum. Gençler, zamanlarını boş işlerle geçirmesinler, dinimizi öğrensinler. İlermiş yaşıma rağmen ben öğrendim ve öğrenmeye devam ediyorum. Her gün Kur'an okuyorum."

    Kur'an kursu eğitmeni Zeynep Akbaş da Mustafa Karakaya'nın kurslara düzenli devam ettiğini ve ilerlemiş yaşına rağmen Kur'an okumaya başardığını belirtti.

    Şanlıurfa da 77 yaşındaki vatandaş, Kur an okuma hayalini gerçekleştirdi #3

    "Yaz-kış demeden kursumuza geliyor"

    AA'nın haberine göre, Karakaya'nın çok azimli olduğunu ifade eden Akbaş, "Mustafa Amca, çocuklarını büyütmüş meslek edindirmiş, 50 yıl ayakkabıcılık yapmış, emekli olduktan sonra da felç olan eşine hizmet etmiş. Eşi vefat edince, hayalini gerçekleştirmek için buraya geldi. Merkezde açılan Kur'an kursuna başladı.

    Mustafa amca yaz-kış demeden kursumuza geliyor. Yaz Kur'an kurslarına da devam ediyor. Mustafa Amca şu anda Kur'an'ı tecvitle okumayı öğrendi. Hatimler yapmaya başladı. Azmiyle herkese örnek oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

    Şanlıurfa da 77 yaşındaki vatandaş, Kur an okuma hayalini gerçekleştirdi #4

    Şanlıurfa da 77 yaşındaki vatandaş, Kur an okuma hayalini gerçekleştirdi #5


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