Şanlıurfa'da 78 yaşında Kur’an-ı Kerim okumayı öğrenen şehit annesinden ailelere mesaj

Şehit piyade er Ömer Faruk Kılcı'nın 78 yaşındaki annesi Hatice Kaçar, kahraman oğlunun kabrinde de okuyabilmek için ilerlemiş yaşına rağmen Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendi ve açıklama yaptı.

Tunceli'nin Hozat ilçesinde 24 yıl önce vatani görevini yaparken teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan piyade er Ömer Faruk Kılcı'nın annesi Hatice Kaçar (78), oğlunun kabri üzerinde Yasin-i Şerif okuyamadığı için Kur'an-ı Kerim öğrenmeye karar verdi.

Şanlıurfa Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre Anne Kaçar, ilerlemiş yaşına rağmen Haliliye İlçe Müftülüğüne bağlı Hasan Hüseyin Kur'an Kursu'na kaydını yaptırdı.

78 yaşında Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendi

Yaklaşık 5 yıl yaz-kış demeden büyük bir azim göstererek kursa giden Kaçar, kurs hocalarının da desteğiyle 78 yaşında Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendi.

"Aileler çocuklarına interneti öğreteceklerine Kur'an-ı Kerim öğretsinler"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hatice Kaçar, hem Allah'a hem de şehit oğluna yakışır bir anne olmak için Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendiğini belirterek, "En çok da şehit oğlumun kabrinde okuyabilmek için Kur'an-ı Kerim öğrenmek istedim. Okumanın yaşı olmadığı için 5 yıl boyunca kursa devam ettim. Şimdi artık Kur'an-ı Kerim öğrendim ve 5 kez de hatmettim.

İnsanın içinden geldikten sonra hiç bir şey için geç değil. Şimdi de nasip olursa Umre için hazırlanıyorum. Aileler çocuklarına onu, bunu, interneti öğreteceklerine Kur'an-ı Kerim öğretsinler." ifadelerini kullandı.

"Büyük bir gayretle öğrendi"

AA'nın haberine göre; Kur'an Kursu öğreticisi Medine Demir ise Kaçar'ın büyük bir azim ve gayretle Kuran-ı Kerim'i öğrendiğini, verilen her ödevi en iyi şekilde yerine getirdiğini belirtti.