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- Şanlıurfa'da 78 yaşında Kur’an-ı Kerim okumayı öğrenen şehit annesinden ailelere mesaj
Şanlıurfa'da 78 yaşında Kur’an-ı Kerim okumayı öğrenen şehit annesinden ailelere mesaj
- 28.09.2022 - 21:00
Tunceli'nin Hozat ilçesinde 24 yıl önce vatani görevini yaparken teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan piyade er Ömer Faruk Kılcı'nın annesi Hatice Kaçar (78), oğlunun kabri üzerinde Yasin-i Şerif okuyamadığı için Kur'an-ı Kerim öğrenmeye karar verdi.
Şanlıurfa Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre Anne Kaçar, ilerlemiş yaşına rağmen Haliliye İlçe Müftülüğüne bağlı Hasan Hüseyin Kur'an Kursu'na kaydını yaptırdı.
78 yaşında Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendi
Yaklaşık 5 yıl yaz-kış demeden büyük bir azim göstererek kursa giden Kaçar, kurs hocalarının da desteğiyle 78 yaşında Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendi.
"Aileler çocuklarına interneti öğreteceklerine Kur'an-ı Kerim öğretsinler"
Açıklamada görüşlerine yer verilen Hatice Kaçar, hem Allah'a hem de şehit oğluna yakışır bir anne olmak için Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendiğini belirterek, "En çok da şehit oğlumun kabrinde okuyabilmek için Kur'an-ı Kerim öğrenmek istedim. Okumanın yaşı olmadığı için 5 yıl boyunca kursa devam ettim. Şimdi artık Kur'an-ı Kerim öğrendim ve 5 kez de hatmettim.
İnsanın içinden geldikten sonra hiç bir şey için geç değil. Şimdi de nasip olursa Umre için hazırlanıyorum. Aileler çocuklarına onu, bunu, interneti öğreteceklerine Kur'an-ı Kerim öğretsinler." ifadelerini kullandı.
"Büyük bir gayretle öğrendi"
AA'nın haberine göre; Kur'an Kursu öğreticisi Medine Demir ise Kaçar'ın büyük bir azim ve gayretle Kuran-ı Kerim'i öğrendiğini, verilen her ödevi en iyi şekilde yerine getirdiğini belirtti.