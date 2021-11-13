Şanlıurfa'da artan ciğer fiyatları tüketimi azalttı

Fiyat artışının yaşandığı ciğerde, günlük tüketim 6 tondan 2 tona düştü. 5 ay önce 60 kilo olan ciğerin fiyatı 100 liraya kadar çıkarken, satıcılar ise "Ciğer artık lüks oldu" dedi.

Doğu'nun vazgeçilmez lezzetlerinden olan ciğer, yaşanan fiyat artışlarıyla gündeme geliyor.

Bundan tam 5 ay önce kilosu 60 lira olan ciğer, şimdilerde 100 liradan satılıyor.

Özellikle Şanlıurfa'da herkesin tercih ettiği ve günlük yediği ciğerde tüketim, 6 tondan 2 tona düştü.

Kentte kahvaltı yapılırken bile tüketilen ciğer, turistler için en sevilen lezzetlerin başında geliyor.

"CİĞERİN FİYATI ETİ GEÇTİ"

Canlı hayvan kesiminin azalmasıyla ortaya çıkan fiyat artışının tüketimin azalmasının önemli etkeni olduğunu anlatan kebapçı Hasan Çiter, "Ciğerde yaşanan fiyat artışı aldı başını gidiyor, durdurmak imkansız.

Bu durum hem bizleri hem de müşterilerimizi etkiliyor. Öyle ki ciğerin fiyatı, eti geçti" diye konuştu.

"CİĞERE TALEP AZALDI"

Şanlıurfa’da daha önce günlük 6 ton ciğer tüketildiğini ancak kesimin az olması nedeniyle bunun 2 tona düştüğünü anlatan lokantacı Sinan İkiler, "Günlük ciğer tüketimi üçte bire düştü. Bu durum fiyatın yükselmesi ve ciğere talebi azalttı" dedi.

"CİĞER ARTIK LÜKS OLDU"

İzzettin Saldırıcı ise ciğerin kilosunun 100 liraya ulaştığına dikkat çekerek, "Şu an kuzu ciğerin kilogram fiyatı 100 lira. Canlı hayvan fiyatının yüksek olması nedeniyle kesim az yapıldığından fiyatlarda artış yaşanıyor.

Etin kilosu 75 lira ama ciğer 100 liradan satılıyor. Eskiden et pahalı olduğu için herkes ciğeri tercih ediyordu. Ama artık ciğer kebabı lüks oldu" diye konuştu.