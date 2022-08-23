Şanlıurfa'da bin ton bal hasat edildi

Türkiye ekonomisine önemli ölçüde katkı sağlayan bal üretimi, aynı zamanda orman köylüsünün geliri de artırıyor. Bu kapsamda yürütülen çalışmalarda bal ormanlarının sayısı artmaya devam ediyor.

Orman Genel Müdürlüğünce yürütülen "Bal Ormanları Eylem Planı", Türkiye'deki arıcılık sektörünü büyüterek ülke ekonomisine katkı sağlyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı onaylı olan proje, aynı zamanda orman köylüsünün gelirini de artırıyor.

Dünyada bal üretiminde 2'nci sırada yer alan Türkiye'de, bal ormanlarının sayısı da her geçen yıl artıyor.

Sorumluluk alanı 20'den 27'ye yükseltildi

Verimin ve ihraracatın arttığı bal üretiminin sorumluluk alanı; Diyarbakır, Siirt, Şırnak, Batman, Şanlıurfa, Mardin ve Adıyaman'da büyüyerek 20'den 27'ye yükseltildi.

Şanlıurfa'nın Karacadağ ilçesi de çeşitli bitki örtüsüyle de bal üreticilerinin gözdesi konumunda yer alıyor.

2,5 milyon bitki ekildi

Arıcılık faaliyeti yürüten vatandaşların gelirinin artırılması amacıyla bu bölgedeki bal ormanı sayısı da 2'den 4'e çıkarılırken, 27 bin dekara genişleyen alana bal özü taşıyan yaklaşık 2,5 milyon bitkinin de ekimi ve dikimi yapıldı.

"Badem ve akasya türü fidanlar"

Şanlıurfa Orman Bölge Müdürü Zeki Bayıcı, "Mahlep, özellikle badem ve akasya türü fidanlar. Bal otu tohumlarını da araziye serpme ve ekme suretiyle arıcılarımızın hizmetine sunmuş oluyoruz." dedi.

"Türkiye'de en iyi ballarla yarışacak kapasiteye sahip"

Bayıcı, "Bu alan farklı otsu bitkiler ve bizim de diktiğimiz ve ektiğimiz bitkilerle çok daha zengin bir floraya sahip oldu. Dolayısıyla burada üretilen bal kalitesiyle Türkiye'de en iyi ballarla yarışacak kapasiteye sahip. Bu balı markalaştırmak ve Türkiye'ye tanıtmak zorundayız." diyen Bayıcı, Karacadağ balının bu bölge için çok önemli olduğunu söyledi.

"Karacadağ balının prolin değeri 900 miligram"

Şanlıurfa Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Kenan Kaya da Türk Gıda Kodeksi Bal Tebliğine göre balda prolin miktarının en az 300 miligram/kilogram olması gerektiğine işaret etti. Kaya, "Karacadağ balının namı her yerde. Karacadağ balının prolin değeri 900 miligram. Bu değer yağış ve kuraklık durumuna göre bin 100'e kadar çıkabiliyor." ifadelerini kullandı.

"100 bin kovandan yaklaşık bin ton bal hasat ettik"

Kaya, "Bu yıl yerleşen 100 bin kovandan yaklaşık bin ton bal hasat ettik. Bu balı hazırlayıp iç ve dış piyasaya göndereceğiz." diye konuştu.

AA'nın aktarımına göre; Mardin'in Mazıdağı ilçesinden gelen üretici İnce Süer, baba mesleği arıcılığı 24 yıldır sürdürdüğünü, 15 Haziran'dan bu yana ailesiyle bölgede olduğunu söyledi.

"Bal veriminde memnun edici bir durumla karşılaştık"

Süer, "Burada sezon kapanmak üzere, son sağımı yapıyoruz. Bal veriminde memnun edici bir durumla karşılaştık. Bölgeye 15 Haziran'da geliyor, 15 Temmuz'a kadar kalıyoruz. Bu yıl bölgenin bitki örtüsü zengin olduğundan kalış süresini uzattık."