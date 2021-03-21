Şanlıurfa'da çocuğa tokat atıp, sigara içirilen görüntüler tepki topladı

Şanlıurfa'da Aziz Ç.’nin, yeğeni olduğu iddia edilen küçük kızı tokatlayıp ayağını yıkatarak sigara içirdiği görüntüleri sosyal medyadan paylaştı.

Şanlıurfa'da yaşayan Aziz Ç. isimli kişi, yeğeni olan küçük kızı tokatlayıp, sigara içirip ve ayaklarını yıkattığı görüntüleri, 'Tiktok' isimli sosyal medya uygulamasındaki hesabından paylaştı.

TEPKİ SONRASI AÇIKLAMA YAPTI: BİLEREK VURDUĞUMU GÖRMEYİN

Aziz Ç., sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük tepki topladı. Bunun üzerine görüntüleri hesabından kaldıran Aziz Ç., yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bilerek, isteyerek vurduğumu görmeyin. Videoyu 2 yıl önce çekmiştim. Çünkü severek vuruyordum, hızlı da değildi, acıtarak da değildi. Videoda öyle görünüyor. Sıkıntı yok"

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Güvenlik güçlerinin görüntülerle ilgili soruşturma başlattığı belirtildi.































