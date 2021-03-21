Euro
8.5903
-1.69%
Dolar
7.2131
-1.5%
Altın
404.83
-0.96%
Borsa
1.529
-1.41%
Bitcoin
429.000
-1.42%
EXEN Coin
13.67
-0.21%
5ºC
İstanbul
Sağanak yağış 5 C

    Şanlıurfa'da çocuğa tokat atıp, sigara içirilen görüntüler tepki topladı

    Şanlıurfa'da Aziz Ç.’nin, yeğeni olduğu iddia edilen küçük kızı tokatlayıp ayağını yıkatarak sigara içirdiği görüntüleri sosyal medyadan paylaştı.
    • DHA
    • 21.03.2021 - 17:22
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Şanlıurfa'da çocuğa tokat atıp, sigara içirilen görüntüler tepki topladı

    Şanlıurfa'da yaşayan Aziz Ç. isimli kişi, yeğeni olan küçük kızı tokatlayıp, sigara içirip ve ayaklarını yıkattığı görüntüleri, 'Tiktok' isimli sosyal medya uygulamasındaki hesabından paylaştı.

    TEPKİ SONRASI AÇIKLAMA YAPTI: BİLEREK VURDUĞUMU GÖRMEYİN

    Aziz Ç., sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük tepki topladı. Bunun üzerine görüntüleri hesabından kaldıran Aziz Ç., yaptığı açıklamada şunları söyledi:

    "Bilerek, isteyerek vurduğumu görmeyin. Videoyu 2 yıl önce çekmiştim. Çünkü severek vuruyordum, hızlı da değildi, acıtarak da değildi. Videoda öyle görünüyor. Sıkıntı yok" Şanlıurfa da çocuğa tokat atıp, sigara içirilen görüntüler tepki topladı #1

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Güvenlik güçlerinin görüntülerle ilgili soruşturma başlattığı belirtildi.

     

    Şanlıurfa da çocuğa tokat atıp, sigara içirilen görüntüler tepki topladı #2

    Şanlıurfa da çocuğa tokat atıp, sigara içirilen görüntüler tepki topladı #3

    Şanlıurfa da çocuğa tokat atıp, sigara içirilen görüntüler tepki topladı #4

    Şanlıurfa da çocuğa tokat atıp, sigara içirilen görüntüler tepki topladı #5

    Şanlıurfa da çocuğa tokat atıp, sigara içirilen görüntüler tepki topladı #6

    Şanlıurfa da çocuğa tokat atıp, sigara içirilen görüntüler tepki topladı #7




    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir