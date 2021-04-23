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    Şanlıurfa'da cuma namazı sonrası yağmur duası

    Şanlıurfa'da bu yıl yeterli yağışın olmaması nedeniyle cuma namazı sonrası camilerde yağmur duası yapıldı.
    • AA
    • 23.04.2021 - 14:03
    • Güncelleme : 23.04.2021 - 14:34
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    Şanlıurfa'da cuma namazı sonrası yağmur duası

    Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden olan ve yeterli yağış alamadığı için kuraklık tehlikesi yaşayan Şanlıurfa'da, kent genelindeki camilerde yağmur duası okundu.

    RAHMET DİLENDİ

    Cuma namazı sonrasında yapılan duada kuraklık endişesine karşı Allah'tan rahmet dilendi.

    11 Nisan Kurtuluş Camisi'ndeki cemaat, ellerini rahmet ve bereket temennisiyle dua için açtı.

    Bazı vatandaşların dua sırasında duygulandıkları gözlendi.

    Şanlıurfa'da cuma namazı sonrası yağmur duası VİDEO

    Şanlıurfa da cuma namazı sonrası yağmur duası #1

    Şanlıurfa da cuma namazı sonrası yağmur duası #2

    Şanlıurfa da cuma namazı sonrası yağmur duası #3

    Şanlıurfa da cuma namazı sonrası yağmur duası #4

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