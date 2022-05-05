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Şanlıurfa'da dev hortum
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen dev hortum, kameraya yansıdı.
- 05.05.2022 - 17:17
- Güncelleme : 05.05.2022 - 17:40
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, bugün öğleden sonra başlayan sağanak yağmurla birlikte dev bir hortum oluştu.
İlçeye bağlı Çaylarbaşı ve Söğütlü kırsal mahalleleri arasındaki bölgede görülen hortumun büyüklüğü tropikal bölgelerdekinden geri kalmadı. Dev hortumu görenler hemen cep telefonuna sarılıp görüntülerini kaydetti.
20 dakika sürdü
İHA'nın haberine göre, yaklaşık 20 dakika görülmeye devam eden hortumun, yerleşim yerlerine ulaşmadan etkisini kaybettiği belirtildi.