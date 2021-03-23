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    Şanlıurfa'da direkte mahsur kalan kediyi, muhtar kurtardı

    Kendisine saldıran köpeklerden kaçarken direkte mahsur kalan kedi, mahalle muhtarı Ali Çizik tarafından kurtarılarak yere indirildi.
    • DHA
    • 23.03.2021 - 17:42
    • Güncelleme : 23.03.2021 - 17:49
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    Şanlıurfa'da direkte mahsur kalan kediyi, muhtar kurtardı

    Şanlıurfa'da bulunan Direkli Mahallesi'nde bir kedi, kendisine saldıran köpeklerden korkarak telefon direğine tırmandı.

    Ancak kedi direkte mahsur kaldı. Kediyi görenler, mahalle muhtarı Ali Çizik’e haber verdi.

    DUYARLI MUHTARA TEŞEKKÜR

    Ali Çizik, direğe tırmanıp kediyi indirdi. Muhtarın yere bıraktığı kedi, hızla uzaklaştı, mahalle sakinleri Çizik'e duyarlılığından dolayı teşekkür etti.

    Şanlıurfa da direkte mahsur kalan kediyi, muhtar kurtardı #1

    Şanlıurfa da direkte mahsur kalan kediyi, muhtar kurtardı #2

    Şanlıurfa da direkte mahsur kalan kediyi, muhtar kurtardı #3

    Şanlıurfa da direkte mahsur kalan kediyi, muhtar kurtardı #4

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