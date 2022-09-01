Petrol
92.67
-3.11%
Euro
18.1471
-0.82%
Dolar
18.2072
0.12%
Altın
992.5
-0.83%
Borsa
3143
0.00%
Bitcoin
363.232
-1.86%
BTXN Coin
4.73
12.35%
Bitexen
27ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 27 C

    Şanlıurfa’da fıstık kebabı ziyafeti

    Şanlıurfa’da fıstık hasadına katılan protokol üyeleri ağaçta fıstık silkeledi, ardından usta kadınlar tarafından özenle yapılan yöreye özgü bol fıstıkla hazırlanan kebap ve tatlılar ikram edildi.
    • 01.09.2022 - 19:58
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Şanlıurfa’da fıstık kebabı ziyafeti

    Türkiye’de fıstık üretiminde önemli bir yere sahip olan ve yaklaşık 29 milyon ağacın bulunduğu Şanlıurfa’da fıstık hasadı başladı.

    Halfeti ilçesinde gerçekleştirilen fıstık hasadına Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Halfeti Kaymakamı Zikrullah Erdoğan, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

    Fıstıkları topladılar

    Bu yılın ilk fıstık hasadının bereketli olması dileğiyle fıstık bahçesine geçen protokol üyeleri, ağaçlarda olgunlaşan fıstıkları silkeleyerek topladı.

    Fıstıklı kebap hazırlandı

    Renkli görüntülerin yaşandığı etkinlikte maharetli kadınlar, tarafından 3 günde kabukları soyulan fıstıklar, daha sonra parçalar haline getirilerek, yöreye özgü bol fıstıklı kebap ve fıstıklı tatlılar hazırlandı.

    Şanlıurfa’da fıstık kebabı ziyafeti #1

    Şanlıurfa’da fıstık kebabı ziyafeti #2

    Şanlıurfa’da fıstık kebabı ziyafeti #3

    Şanlıurfa’da fıstık kebabı ziyafeti #4

    Şanlıurfa’da fıstık kebabı ziyafeti #5

    Şanlıurfa’da fıstık kebabı ziyafeti #6

    Şanlıurfa’da fıstık kebabı ziyafeti #7

    Şanlıurfa’da fıstık kebabı ziyafeti #8

    Şanlıurfa’da fıstık kebabı ziyafeti #9


    İlginizi Çekebilir

    Başarılı iş adamı yeni kripto projesini anlatıyor!
    Tesla

    Başarılı iş adamı yeni kripto projesini anlatıyor!

    Antalyalı çiftçiler: Bu yıl domatese olan talep yüzde 30 daha fazla
    3. Sayfa

    Antalyalı çiftçiler: Bu yıl domatese olan talep yüzde 30 daha fazla

    Dünyanın en büyük deniz üstü rüzgar santrali
    Ekonomi

    Dünyanın en büyük deniz üstü rüzgar santrali

    Görüş Bildir