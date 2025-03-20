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AA

Şanlıurfa'da ender rastlanan bir doğum anı gerçekleşti.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şemse Felhan (27), gebeliğinin 9. haftasında Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti.

55 MİLYONDA BİR

Felhan burada, 55 milyonda bir rastlanan bir durum olan beşiz çocuğa hamile olduğunu öğrendi.

2'Sİ KIZ BEŞİZ BEBEKLER DOĞURDU

Doktorların nezaretinde hamilelik süreci dikkatle izlenen Şemse Felhan, gebeliğinin 27. haftasında Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Derya Uyan Hendem ve Op. Dr. Adem Dilek gözetiminde gerçekleştirilen doğumla 2'si kız 5 bebek dünyaya getirdi.

YOĞUN BAKIMA ALINDILAR

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Derya Uyan Hendem, bebeklerin sağlıklı bir şekilde doğduğunu belirterek, "Bebekler şu anda yeni doğan yoğun bakım ünitesinde yatıyor, genel sağlık durumları iyi. Ancak erken doğum nedeniyle riskleri var, bu nedenle takibini yapıyoruz. Umarım anne ve bebekler sağlıklı bir şekilde taburcu olur." ifadelerini kullandı.

Anne Felhan da bu süreçte bebeklerin takibini yapan doktorlara ve sağlık personeline teşekkür etti.