Şanlıurfa'da husumetli aileler barışta gözyaşı döktü

DHA

Şanlıurfa'da Eyyübiye ilçesinde 2 yıl önce Ubade Aşireti'ne mensup akraba Arslan aileleri arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti.

Yaşanan olayın ardından 2 aile arasındaki husumetin sonlandırılması için Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş devreye girdi.

BARIŞ YEMEĞİ DÜZENLENDİ

Tarafların barışa ikna edilmesi üzerine bugün Eyyübiye Millet Bahçesi’nde barış yemeği düzenlendi.

GÖZYAŞI DÖKTÜLER

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, aileler yan yana oturup okunan duaların ardından birbirlerine sarılarak gözyaşı döktü.

"RABB'İM BİR DAHA BÖYLE ACILAR YAŞATMASIN"

Barış yemeğinde konuşan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, "Rabb'im, inşallah hem bu ailelerimize hem salonda bulunan kardeşlerimize hem de bu coğrafyada yaşayan tüm insanlara bir daha böyle acılar yaşatmasın. Vefat eden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum.” dedi.