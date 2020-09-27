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- Şanlıurfa'da iki aşiretin 10 yıllık kan davası, beyaz bayrakla son buldu
Şanlıurfa'da iki aşiretin 10 yıllık kan davası, beyaz bayrakla son buldu
- İHA
- 27.09.2020 - 16:13
2010 yılında Şanlıurfa'da yaşayan iki aile arasında kan davası çıktı.
Suruç'taki Şeddadi Aşireti’ne mensup Şahin ailesi ile Akçakale ilçesindeki Saramda Aşireti’ne bağlı Yıldırım ailesi arasında okul servisi taşımacılığı nedeniyle çıkan kavgada Müslüm Şahin hayatını kaybetti.
KANAAT ÖNDERLERİ ARAYA GİRDİ
Olay sonrası her iki aile arasında kan davası başladı. Araya giren kanaat önderleri, 10 yıl sonra aileler arasındaki kan davasını sonlandırdı.
Şanlıurfa'da iki aşiretin 10 yıllık kan davası, beyaz bayrakla son buldu VİDEO
BEYAZ BAYRAKLARLA ALANA GİRDİLER
Alana ellerinde beyaz bayrakla gelen taraflar, dualar eşliğinde barıştı. Programa AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Akay, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Vali Vekili Metin Esen ile her iki ailenin fertleri katıldı.
ÖRNEK OLMASINI TEMENNİ ETTİLER
Kan davasının uzun süren ikna çabaları sonunda bitirildiğini belirten kanaat önderi Fethi Baytekin, barışla son bulan bu olayın bölgede örnek olması temennisinde bulundu.