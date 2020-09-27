Şanlıurfa'da iki aşiretin 10 yıllık kan davası, beyaz bayrakla son buldu

Şanlıurfa'da iki aşiretin 10 yıllık kan davası, beyaz bayrakla son buldu

İki aile arasında çıkan kan davası, kanaat önderlerinin araya girmesi ile son buldu. İki aşiret arasında çıkan kan davasının üzerinden 10 yıl geçtikten sonra beyaz bayrak çekildi.

2010 yılında Şanlıurfa'da yaşayan iki aile arasında kan davası çıktı.

Suruç'taki Şeddadi Aşireti’ne mensup Şahin ailesi ile Akçakale ilçesindeki Saramda Aşireti’ne bağlı Yıldırım ailesi arasında okul servisi taşımacılığı nedeniyle çıkan kavgada Müslüm Şahin hayatını kaybetti.

KANAAT ÖNDERLERİ ARAYA GİRDİ

Olay sonrası her iki aile arasında kan davası başladı. Araya giren kanaat önderleri, 10 yıl sonra aileler arasındaki kan davasını sonlandırdı.

Şanlıurfa'da iki aşiretin 10 yıllık kan davası, beyaz bayrakla son buldu VİDEO



BEYAZ BAYRAKLARLA ALANA GİRDİLER

Alana ellerinde beyaz bayrakla gelen taraflar, dualar eşliğinde barıştı. Programa AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Akay, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Vali Vekili Metin Esen ile her iki ailenin fertleri katıldı.

ÖRNEK OLMASINI TEMENNİ ETTİLER

Kan davasının uzun süren ikna çabaları sonunda bitirildiğini belirten kanaat önderi Fethi Baytekin, barışla son bulan bu olayın bölgede örnek olması temennisinde bulundu.

















