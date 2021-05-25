Şanlıurfa'da inşaatta mahsur kalan köpek kurtarıldı

Siverek'te inşaat halindeki binanın 2. katında mahsur kalan köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Şanlıurfa’da bir inşaatta mahsur kalan köpek vatandaşlar tarafından fark edildi.

İnşaat halindeki binanın dış kapısı kilitliydi.

Köpeği kendi imkanlarıyla kurtarmaya çalışan vatandaşlar başarısız olunca durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

İNŞAATIN SAHİBİ KAPIYI AÇTI

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri inşaat sahibine ulaştı. İnşaata gelen yetkili kapıyı açtı.

Mahsur kaldığı apartmanda açlık ve susuzluktan bitkin düşen köpek dışarı çıkartılarak yemek ve su verildi.

“OĞLUM KÖPEK SESİNİ DUYDU”

Köpeğin kurtarılması için itfaiye haber veren Kenan Kaçal, oğlunun inşaatta mahsur kalan köpeği fark ettiğini söyleyerek, "Oğlum annemlerden eve gelirken köpek sesini duyuyor, bana haber verdi ve ‘baba inşaat halinde ki bir binada köpek mahsur kalmış, biz onu kurtaralım’ dedi. Geldim, baktım evet gerçekten de hayvan mahsur kalmış. Sonra itfaiyeye haber verdik, itfaiyenin yardımıyla hayvanı kurtardık” diye konuştu.

Ufak çocuk köpeğin kurtarılmasıyla çok mutlu olduğunu belirtti.

























