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    Şanlıurfa'da kazada ayakları kırılan damadın nikahı hastanede kıyıldı

    Nikah törenine 2 gün kala geçirdiği trafik kazasında ayaklarında kırıklar oluşan Yusuf Gülel, hastane odasında kıyılan nikahla Esra Tut ile hayatını birleştirdi.
    • 27.12.2022 - 13:11
    • Güncelleme : 27.12.2022 - 13:37
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    Şanlıurfa'da kazada ayakları kırılan damadın nikahı hastanede kıyıldı

    Şanlıurfa'da bir markette muhasebeci olarak çalışan Muhammed Yusuf Gülel ile Esra Tut, hayatlarını birleştirmek için 26 Aralık’a nikah tarihi aldı.

    Çift tüm hazırlıkları yaparken, Muhammed Yusuf Gülel, nikaha 2 gün kala arkadaşının motosikletiyle kaza yaptı.

    Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Gülel, her iki ayağında oluşan kırıklar nedeniyle ameliyat edildi.

    Nikah için izinler alındı

    Muhammed Yusuf Gülel’e moral olması için iki ailenin onayı ile nikahın hastanede yapılması için hastane yönetiminden izin alındı.

    Bütün hazırlıkların tamamlanmasının ardından Gülel ve Tut, hastane odasında gelin ve damatlıklarını giyerek, şahitler huzurunda evlendi.

    Şanlıurfa da kazada ayakları kırılan damadın nikahı hastanede kıyıldı #1

    "Kötü başladık ama umarım bir ömür boyu mutlu oluruz"

    Muhammed Yusuf Gülel, "Nikah için gün almıştık, ertelemek istemedik, söz verdiğim tarihte olsun istedim. Bugün nikahımız kıyıldı. Çok mutlu oldum." dedi.

    Gelinlikle hastaneye gelen Esra Tut ise "Boşuna hastalıkta, sağlıkta, iyi günde, kötü günde, demiyoruz. Kötü başladık ama umarım bir ömür boyu mutlu oluruz. İyi günde de kötü günde de her zaman yanındayım." diye konuştu.

    DHA'nın haberine göre, nikah sonrası yakınları, gelin ve damatla hatıra fotoğrafı çektirdi.

    Şanlıurfa'da kazada ayakları kırılan damadın nikahı hastanede kıyıldı VİDEO

    Şanlıurfa da kazada ayakları kırılan damadın nikahı hastanede kıyıldı #2

    Şanlıurfa da kazada ayakları kırılan damadın nikahı hastanede kıyıldı #3

    Şanlıurfa da kazada ayakları kırılan damadın nikahı hastanede kıyıldı #4

    Şanlıurfa da kazada ayakları kırılan damadın nikahı hastanede kıyıldı #5

    Şanlıurfa da kazada ayakları kırılan damadın nikahı hastanede kıyıldı #6

    Şanlıurfa da kazada ayakları kırılan damadın nikahı hastanede kıyıldı #7

    Şanlıurfa da kazada ayakları kırılan damadın nikahı hastanede kıyıldı #8

    Şanlıurfa da kazada ayakları kırılan damadın nikahı hastanede kıyıldı #9


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