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    Şanlıurfa'da Mısır yılanı ele geçirildi

    Yurda kaçak yollarla getirilen "Mısır yılanı" Şanlıurfa’daki kontrollerinin ardından Gaziantep Hayvanat Bahçesine teslim edildi.
    • Haber Merkezi
    • 03.12.2022 - 09:24
    • Güncelleme : 03.12.2022 - 09:49
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    Şanlıurfa'da Mısır yılanı ele geçirildi

    Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte bir evde yılan beslendiğinin bildirilmesi üzerine çalışma başlattı.

    Eve giden ekipler, yasa dışı yollarla ülkeye getirilen ve beslenmesi yasak olan yavru Mısır yılanı buldu.

    Yavru yılana el koyan ekipler, hayvanı Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine götürdü.

    Para cezası kesildi

    Yılan merkezdeki tedavi ve rehabilitasyonun ardından Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne teslim edildi.

    AA'nın haberine göre; Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, evinde yılan besleyen kişiye para cezası uyguladı.

    Şanlıurfa da Mısır yılanı ele geçirildi #1

    Beslenmesi yasak olan Mısır yılanı VİDEO

    Şanlıurfa da Mısır yılanı ele geçirildi #2


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