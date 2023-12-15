İHA
Şanlıurfa'da görenleri şaşkına çeviren görüntüler ortaya çıktı.
İlginç görüntülerin adresi Siverek ilçesi oldu...
Yol kenarında aslan yavrusu buldular
Okul çıkışı öğrenciler yol kenarında yavru bir aslan buldu.
Öğrenciler aslanın görüntülerini çekerek yetkililere haber verdi.
Bulunması için çalışma başlatıldı
Kısa sürede olay yerine giden yetkililer, çevrede aslanı arama çalışmalarına başladı.
Siverek-Şanlıurfa kara yolunun 5’inci kilometresinde bulunan okul kampüsleri yakınlarında görülen yavru aslan için çalışmaların devam ettiği bildirildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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