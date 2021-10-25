Şanlıurfa’da palyaçoların çocukları eğlendirmesine muhtar izin vermedi

Tiyatro gösterisi için gittikleri mahalleye bir çocuğun pasta istemesi üzerine bir hafta sonra ellerinde pasta ile dönen gönüllü palyaçolar, muhtarın engeline takıldı.

Herhangi bir kurum, kuruluş ya da sivil toplum örgütüne bağlı olmadan bir araya gelen gençlerin oluşturduğu palyaço gurubu, yaklaşık 3 yıldır kent kırsalını gezerek çocukları eğlendiriyor.

Önceki hafta bir tiyatro gösterisi nedeniyle Haliliye ilçesine bağlı Osmanbey kırsal Mahallesi'ne giden gençler, yol üstünde karşılaştıkları bir çocuğa ne istediğini sordu.

PASTA İSTEĞİNİ YERİNE GETİRMEK İSTEDİLER

Küçük çocuk da pasta istediğini söyleyince palyaço grubu, yaklaşık bir hafta sonda aldıkları pasta ile mahalleye gitti.

Okulun sokağında ailelerinden izin alarak çocukları toplayan palyaço grubu, çeşitli gösteriler yaparak eğlendirmeye çalıştı.





MUHTAR AZASINI GÖNDERDİ, GÖSTERİYİ BİTİRDİ

Gösteriler devam ettiği sırada bölgeye gelen muhtar azalarından biri, etkinliğin sonlandırılmasını istedi.

Muhtar ve öğretmenin etkinlik yapılmasını istemediğini söyleyen aza, organizasyonu gerçekleştiren gençlerden Duygu Dartar’ı, telefonla muhtar ve okul öğretmeni ile görüştürdü.





MAHALLENİN DIŞINDA DEVAM ETTİLER

Uzun süre muhtar ve öğretmeni ikna ekmek için çaba harcayan Dartar, başarılı olamadı. Yaşanan olay sonrası mahalle dışına çıkan grup, çocukları burada eğlendirdi.

MAHLLELİDEN MUHTARA TEPKİ

Gençlere izin verilmemesine tepki gösteren mahalleli, palyaçoların sadece çocukları eğlendirdiğini söylerken muhtarın görevlendirdiği aza ise kendisinin buna karşı çıkmadığını fakat muhtarın, çocukların eğlenmesini istemediğini belirtti.





"BİR ÇOCUĞUN HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK İSTEDİK"

Amaçlarının sadece bir çocuğun hayalini gerçekleştirmek olduğunu söyleyen Duygu Dartar, “Geçen hafta tiyatro gösterisi için buraya geldik. Dönüşte karşılaştığımız bir çocuğa ne istediğini sorduk, o da bize pasta istediğini söyledi. Biz de bu hafta pasta alıp buraya geldik. Bizim kötü bir amacımız yok. Biz bu sosyal sorumluluk projesini 3 yıldır çeşitli kurumlarla, belediyelerle birlikte yürütüyoruz. Şanlıurfa’da birçok mahalleye gidiyoruz. İlk defa böyle bir şey ile karşılaştık.” diye konuştu.



