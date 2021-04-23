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    Şanlıurfa'da polis sahurda davul çaldı

    Devriye atan resmi polis ekibi, yolda karşılaştıkları ramazan davulcusunun elindeki davulu alıp sokak ortasında çalmaya başladı.
    • İHA
    • 23.04.2021 - 05:07
    • Güncelleme : 23.04.2021 - 05:14
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    Şanlıurfa'da polis sahurda davul çaldı

    Şanlıurfa’da sahur vakti kameralara ilginç bir görüntü yansıdı.

    Gece devriyesi atan resmi polis ekipleri, yolda karşılaştıkları bir ramazan davulcusunu durdurdu.

    RAMAZAN DAVULCUSUNDAN ALDI

    Davulcunun elindeki davulu alan polislerden biri sokak ortasında çalmaya başladı.

    Sokak ortasındaki renkli görüntüler, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

    Görüntülerde polis memurunun profesyonel bir davulcu gibi çaldığı gözlendi.

    Şanlıurfa'da polis sahurda davul çaldı VİDEO

    Şanlıurfa da polis sahurda davul çaldı #1

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