Şanlıurfa'da sel sularından kurtulmanın mutluluğu Şanlıurfa’da selden sağ şekilde çıkan bir kişiye sarılmak için koşan vatandaşların görüntüsü izleyenleri duygulandırdı.

Şanlıurfa'da depremlerin ardından bu kez de sel felaketi can aldı.

Şu ana kadar 12 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kentte Karakoyun Deresi'nin taşması sonucu civardaki cadde ve sokaklar su altında kaldı.

Bölgeye sevk edilen AFAD, jandarma, itfaiye ve polis ekipleri, botlarla su basan sokaklara girdi.

Ekipler, evlerinde mahsur kalan vatandaşları merdiven uzatarak tahliye etti. Kurtarılan vatandaşlar tedbir amaçlı hastanelere sevk edildi.

Sağanak nedeniyle suyla dolan Abide Köprülü Kavşağı ve alt geçidinde de arama kurtarma çalışması yapıldı.

Sarılmak için koştular

3 kişinin çıkarılarak hastaneye kaldırıldığı bölgede, bir vatandaşın kurtarıldıktan sonra yaşanan mutluluk kameralara yansıdı.

Sel sularından kurtarıldıktan sonra çevredeki vatandaşların koşarak sarıldığı anlar yürekleri ısıttı.