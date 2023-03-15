Şanlıurfa'da sel sularının sürüklediği insanların kurtarılış anları Şanlıurfa'yı vuran sel felaketinde suların sürüklediği insanlar, çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Şanlıurfa'da, yaklaşık 1 ay arayla iki büyük doğal afet yaşandı.

Depremlerle sallanan şehir, dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağışın ardından sel sularıyla dolup taştı.

Merkez Eyyübiye, Haliliye ve Karaköprü ilçelerinde çok sayıda sokak ve cadde su altında kaldı. Evleri ve iş yerleri su dolan vatandaşlar sokaklara çıktı.

Su altında kalan yollar nedeniyle ulaşım sağlanamazken, sel sularında insanlar ve araçlar sürüklendi.

Vatandaşlar kurtardı

Sel sularının sürüklediği anne ve kucağındaki çocuğu koşarak kurtaran iki kişi ve yine suların sürüklediği bir kişiyi iş makinesi ve iplerle kurtaran vatandaşların görüntüleri kameralara yansıdı.