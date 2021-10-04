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Şanlıurfa'da sosyal mesafesiz konser

Şanlıurfa'da sosyal mesafesiz konser

Şanlıurfa'da düzenlenen açık hava konserinde, kentin aşılamada 'çok yüksek riskli' kategoride 'kırmızı' renkte olmasına rağmen, vatandaşlar konserde eğlenirken sosyal mesafe ve maske kuralını unuttu.