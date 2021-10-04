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Şanlıurfa'da sosyal mesafesiz konser
Şanlıurfa'da düzenlenen açık hava konserinde, kentin aşılamada 'çok yüksek riskli' kategoride 'kırmızı' renkte olmasına rağmen, vatandaşlar konserde eğlenirken sosyal mesafe ve maske kuralını unuttu.
- DHA
- 04.10.2021 - 19:41
- Güncelleme : 04.10.2021 - 20:54
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin Şanlıurfa Müzesi önünde düzenlediği açık hava konserinde Gripin Müzik Grubu sahne aldı.
KONSERDE TEDBİRLER YOK SAYILDI
Pandemi nedeniyle ara verilen konserlerin tekrar başlamasıyla konser alanını dolduran binlerce kişi, gönüllerince eğlendi. Düzenlenen halk konserinde, vatandaşlar sosyal mesafe ve maske kuralına dikkat etmedi.
MESAFESİZ EĞLENDİLER
Zaman zaman çalan müziğe uyup halay çekip dans eden izleyiciler, pandemiye aldırış etmeden omuz omuza hiç mesafe bırakmadan eğlendi.
Renkli görüntülere sahne olan konser yaklaşık iki saat sonra grup üyelerine plaket verilmesiyle son buldu.
Şanlıurfa'da sosyal mesafesiz konser VİDEO
İL, HARİTADA KIRMIZI KATEGORİDE
Aşılamada 'çok yüksek riskli' kategorisinde 'kırmızı' renkte kalan kentte ortaya çıkan görüntü bazı vatandaşların tepkisine neden oldu.