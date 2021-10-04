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    Şanlıurfa'da sosyal mesafesiz konser

    Şanlıurfa'da düzenlenen açık hava konserinde, kentin aşılamada 'çok yüksek riskli' kategoride 'kırmızı' renkte olmasına rağmen, vatandaşlar konserde eğlenirken sosyal mesafe ve maske kuralını unuttu.
    • DHA
    • 04.10.2021 - 19:41
    • Güncelleme : 04.10.2021 - 20:54
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    Şanlıurfa'da sosyal mesafesiz konser

    Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin Şanlıurfa Müzesi önünde düzenlediği açık hava konserinde Gripin Müzik Grubu sahne aldı.

    KONSERDE TEDBİRLER YOK SAYILDI

    Pandemi nedeniyle ara verilen konserlerin tekrar başlamasıyla konser alanını dolduran binlerce kişi, gönüllerince eğlendi. Düzenlenen halk konserinde, vatandaşlar sosyal mesafe ve maske kuralına dikkat etmedi.

    Şanlıurfa da sosyal mesafesiz konser #1

    MESAFESİZ EĞLENDİLER

    Zaman zaman çalan müziğe uyup halay çekip dans eden izleyiciler, pandemiye aldırış etmeden omuz omuza hiç mesafe bırakmadan eğlendi.

    Renkli görüntülere sahne olan konser yaklaşık iki saat sonra grup üyelerine plaket verilmesiyle son buldu.

    Şanlıurfa'da sosyal mesafesiz konser VİDEO

    Şanlıurfa da sosyal mesafesiz konser #2

    Şanlıurfa da sosyal mesafesiz konser #3

    İL, HARİTADA KIRMIZI KATEGORİDE

    Aşılamada 'çok yüksek riskli' kategorisinde 'kırmızı' renkte kalan kentte ortaya çıkan görüntü bazı vatandaşların tepkisine neden oldu.

    Şanlıurfa da sosyal mesafesiz konser #4

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