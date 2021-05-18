Şanlıurfa’da termometreler 40 dereceyi gösterdi

Şanlıurfa'da sıcak havadan bunalan vatandaşlar, gölgelik alanlara akın etti.

Yaz mevsiminin yaklaşmasıyla beraber sıcaklık artmaya başladı. Özellikle ülkenin doğu kesimi, sıcak havanın etkisine girdi.

Kentte vatandaşlar, güneşten korunmak için parkları tercih ederken, gezmeye gelen bir kişi, "Havalar ısınmaya başladı." dedi.

HAFTA BAŞINDAN İTİBAREN SICAKLIK ARTTI

Vatandaşlar, güneş ışınlarına maruz kalmamak ve sıcak hava dalgasından korunmak için gölgelik alanlara gitti.

Parklarda ağaç gölgesinde zaman geçiren vatandaşlar, hafta başından itibaren sıcak havanın iyice etkisini artırdığını söyledi.

MUSLUK BAŞINDA SERİNLEDİLER



Kentte sıcak havadan bunalan bazı vatandaşların musluk başında serinlemeye çalıştığı görülürken, çocuklar ise karlamaç yiyerek serinledi.





"DİYARBAKIR'DAN DAHA SICAK"

Diyarbakır’dan Şanlıurfa Balıklıgöl’e gezmeye gelen öğrenci Tuna Alatan, “Diyarbakır’dan Şanlıurfa’ya gezmeye geldim. Şanlıurfa Diyarbakır’dan da çok sıcaktır. Havalar ısınmaya başladı. Bu sıcaklığı Şanlıurfa’da daha çok hissetmeye başladık.” ifadelerini kullandı.

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