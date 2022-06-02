Petrol
117.94
1.42%
Euro
17.767
1.55%
Dolar
16.4729
0.49%
Altın
990.06
1.73%
Borsa
2602
0.00%
Bitcoin
501.595
-0.04%
BTXN Coin
12.30
-1.60%
Bitexen
25ºC
İstanbul
Güneşli 25 C

    Şanlıurfa'da toz taşınımı

    Suriye üzerinden gelen toz taşınımı, Şanlıurfa ve sınır ilçelerinde etkili oldu.
    • 02.06.2022 - 18:48
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Şanlıurfa'da toz taşınımı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü; Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu için Suriye kaynaklı toz taşınımına karşı vatandaşları uyarmıştı.

    Yarın akşam saatlerine kadar etkili olacağı belirtilen toz taşınımı,  Şanlıurfa’nın sınır ilçelerinde günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

    Toz taşınımı Şanlıurfa'da etkili oldu

    Gökyüzü kızıla boyanırken vatandaşlar tozdan etkilenmemek için evlerine kapandı.

    DHA'nın haberine göre, toz bulutu nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü kentte yetkililer solunum güçlüğü çeken ve astım hastalığı bulunanları tozdan etkilenmemeleri için kapı ve pencerelerini kapatıp, dışarı çıkmamaları konusunda uyardı.

    Şanlıurfa da toz taşınımı #1

    Şanlıurfa da toz taşınımı #2

    Şanlıurfa da toz taşınımı #3

    Şanlıurfa da toz taşınımı #4

    Şanlıurfa da toz taşınımı #5


    İlginizi Çekebilir

    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla
    CoinPro

    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla

    2 Haziran 2022 Perşembe koronavirüs vaka ve vefat sayısı kaç oldu? 'Artık günlük rakamlar yok'
    Sağlık

    2 Haziran 2022 Perşembe koronavirüs vaka ve vefat sayısı kaç oldu? 'Artık günlük rakamlar yok'

    Mustafa Varank: Ülkemiz teknoloji girişimleriyle ses getiriyor
    Gündem

    Mustafa Varank: Ülkemiz teknoloji girişimleriyle ses getiriyor

    Görüş Bildir