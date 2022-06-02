Şanlıurfa'da toz taşınımı

Suriye üzerinden gelen toz taşınımı, Şanlıurfa ve sınır ilçelerinde etkili oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü; Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu için Suriye kaynaklı toz taşınımına karşı vatandaşları uyarmıştı.

Yarın akşam saatlerine kadar etkili olacağı belirtilen toz taşınımı, Şanlıurfa’nın sınır ilçelerinde günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Toz taşınımı Şanlıurfa'da etkili oldu

Gökyüzü kızıla boyanırken vatandaşlar tozdan etkilenmemek için evlerine kapandı.

DHA'nın haberine göre, toz bulutu nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü kentte yetkililer solunum güçlüğü çeken ve astım hastalığı bulunanları tozdan etkilenmemeleri için kapı ve pencerelerini kapatıp, dışarı çıkmamaları konusunda uyardı.

















