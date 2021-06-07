Şanlıurfa'nın kırsal mahallesi Sarıbal'da tenis kortu yapıldığında, burada spor yapmak isteyen kızını kıramayarak, hiç bilmediği halde korta çıkan anne Fatma Karakeçi, diğer kadınlara örnek oldu.

Bir süre önce haberi yapılan Viranşehir ilçesindeki Sarıbal Mahallesi sakinlerinin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun talimatıyla Şanlıurfa'nın kırsal mahallelerinden Sarıbal'da yapılan tenis kortuna ilgi arttı.

KADINLAR YÖRESEL KIYAFETLERİ İLE TENİS KORTUNDA

Şanlıurfa'nın kırsal mahallelerinden Sarıbal'a yapılan tenis kortu sonrası kızının ısrarıyla bu spora başlayan 3 çocuk annesi Fatma Karakeçi, yöresel kıyafetleriyle korta çıkıyor.

Şanlıurfa'da üç çocuk annesi, kızı için tenis kortuna çıktı VİDEO

MAHALLEDE TENİSE İLGİ BEDEN ÖĞRETMENİ SAYESİNDE OLUŞTU

Kent merkezine 90 kilometre uzaklıktaki yaklaşık 100 haneli Sarıbal Mahallesi'nin sakinlerinin tenise ilgisi, beden eğitimi öğretmeni Yusuf Avcıbaşı'nın yönlendirmesiyle her geçen gün artıyor.

Bakan Kasapoğlu'nun talimatının ardından mahalleye yapılan halı saha, voleybol ve tenis kortunu içeren çok amaçlı alan, başta kadın ve çocuklar olmak üzere yöre halkının spora merakını artırdı.

KIZINA DESTEK OLMAK İÇİN BAŞLADI

Mahalle sakinlerinden 3 çocuk annesi Karakeçi (40), mahalleye yapılan tenis kortu sonrası uzaktan izlediği bu spora kızının ısrarıyla başladı.

Yöresel kıyafetleriyle tenis kortuna çıkan Karakeçi, tenis kortunun yapılmasının ardından mahallede yaşayanların bu spora ilgi göstermeye başladığını söyledi.

"BAŞTA ZORDU AMA ALIŞTIK"

Kızının tenise büyük bir ilgisinin olduğunu anlatan Karakeçi, "Bizim bir beden eğitimi öğretmenimiz vardı, burada toprak kort yaptı. Orada oynadılar, daha sonra kızım da tenisi sevmeye başladı. 'Anne ben oynayacağım.' demeye başladı, ben de ona destek olmak için 'Hadi birlikte oynayalım' dedim ve oynamaya başladık. Şimdiye kadar hiç tenis oynamadığım için ilk başta zor oldu tabii ama alıştık." ifadelerini kullandı.

BAKAN KASAPOĞLU'NA AÇIK DAVET

Karakeçi, Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'na tesisler için teşekkür ederek, mahallelerini ziyaret etmesi durumunda kendisiyle tenis maçı yapmak istediğini söyledi.

“EŞİM TENİS OYNAMIYOR AMA O DA FUTBOL OYNUYOR”

Kendilerini gören diğer çocukların da anneleriyle korta çıkmayı istediklerini aktaran Karakeçi, şunları kaydetti:

"Ben ilk başta çekindim ama sonra gelip oynadım, köyümüzdeki diğer kadınlar da önce sıcak bakmadı, daha sonra onlar da sıcak bakmaya başladı. İnşallah onlar da gelir hep birlikte oynarız. Eşim de sonuna kadar bize destek veriyor. Eşim tenis oynamıyor ama o da futbol oynuyor. Bütün komşu köydeki kadınlar gelsin oynayalım, ben burada oynadım, onlar da gelsinler oynasınlar.





"SPORDA AYIP YOKTUR"

Bizim buradaki kadınlar çekiniyor, ayıptır diye, sporda ayıp yoktur gelsinler oynayalım. Kızımla birlikte oynamak çok güzel bir duygu. Ben bazen onu yeniyorum bazen de o."

"ANNEMLE TENİS OYNADIĞIM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

Sekizinci sınıf öğrencisi Büşra Karakeçi ise annesiyle tenis oynadığı için çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Ben annemden rica ettim, o da beni kırmayarak benimle tenis oynadı. Şimdi çok güzel zaman geçiriyoruz." diye konuştu.

HEDEF; KADINLARIN SAYISINI ARTIRMAK

Bölge halkını tenisle tanıştıran beden eğitimi öğretmeni Yusuf Avcıbaşı, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan tesisler sonrası burada yaşayan kişilerin spora olan ilgisinin daha da arttığını belirtti.

Bölgedeki kadınları da spora yönlendirmek istediklerini anlatan Avcıbaşı, "Fatma Karakeçi ile başladık, inşallah diğer kadınları da spora yönlendireceğiz, onlar da sosyal aktivite olarak boş zamanlarını burada geçirecek." ifadelerini kullandı.