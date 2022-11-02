Şanlıurfa'da yaralanan askere komutanlarından ziyaret

Suruç ilçesinde vatani görevini yaptığı esnada PKK mensupları tarafından yaralanan asker Hamza Kurt, memleketine döndü. Yaralı askeri, komutanları ziyaret etti.

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde hain terör örgütü mensuplarında düzenlenen saldırı sonrasında Düzceli asker Hamza Kurt yaralandı.

Yaralı asker, tedavisinin ardından memleketine döndü.

Yaralı askere ziyaret

Kaynaşlı’da ki baba ocağına dönen Sözleşmeli Er Hamza Kurt’u Vali Cevdet Atay, Kaynaşlı Kaymakamı Mustafa İkbal Ekşi, Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç ve kurum amirleri ziyaret etti.

İHA'nın haberine göre, geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Atay, ailenin de her zaman yanlarında olduklarını belirtti.