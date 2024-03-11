Şanlıurfa'da yeni turizm sezonunda hedef 1 milyon turist Kültür ve inanç turizminin önemli bir lokasyonu konumundaki Şanlıurfa, Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanacak 2023 Turkcell Süper Kupa maçıyla başlayacağı turizm sezonunda 1 milyon ziyaretçiyi ağırlamaya hazırlanıyor.

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AA

Kış ayı geride kalıyor...

Yeni turizm sezonu için hazırlıklar başladı.

Tarih, doğa, kültür ve gastronomi alanlarında ziyaretçilerine eşsiz bir gezi imkanı sunan Şanlıurfa, Hazreti İbrahim'in doğduğu ve ateşe atıldığı yer olarak rivayet edilen Balıklıgöl, konik kubbeli evleriyle bilinen tarihi Harran ilçesi ile doğal güzellikleriyle dikkati çeken Halfeti, 12 bin yıl öncesine uzanan UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Göbeklitepe, yakın zamanda gün yüzüne çıkarılan Karahantepe gibi neolitik döneme ait eşsiz ören yerleriyle de tarih tutkunlarını cezbediyor.

Depremden sonra normale dönüş

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, 2023 yılında yaşanan deprem ve sel felaketinin tesirlerinin kent üzerinden kalktığını, günlük hayatın her gün normale döndüğünü söyledi.

Şanlıurfa'nın inanç turizmi noktasında birçok değeri bünyesinde barındırdığını belirten Şıldak, bunun yanı sıra arkeolojik kazıların yürütüldüğü kentte, Göbeklitepe ve Karahantepe'de elde edilen sonuçların bütün dikkatleri Şanlıurfa'ya çektiğini ifade etti.

Hedef 1 milyon turist ağırlamak

Vali Şıldak, Galatasaray ile Fenerbahçe'nin karşılaşacağı Süper Kupa maçının da Şanlıurfa'da oynanacak olmasının kentte büyük bir heyecan oluşturduğunu ve Şanlıurfa turizminde 2024 yılında bir patlama olacağını belirterek, şöyle konuştu:

Ben 2024'ün turizmin öğelerinin bütün unsurlarının gün geçtikçe zenginleştiği Şanlıurfa'da bir rekor yılı olacağını düşünüyorum. 1 milyonun çok üzerinde ziyaretçiyi burada ağırlayacağımızı düşünüyorum. Bu vesileyle bir çağrıda da bulunmak istiyorum, bütün yatırımcılara ve iş dünyasına.



Özellikle yataklı tesisler, konaklama tesisleri konusundaki ihtiyacımız çok barizdir. Bu konuda buraya yapılacak yatırımlar şehrin turizm kalitesini, turizm skalasındaki yerini daha da üst seviyelere taşıyacak ve ticari açıdan da çok optimal rasyonel yatırımlar olacaktır diye düşünüyorum.

Kültür ve Turizm Bakanlığının organizasyonunda gerçekleştirilecek "Kültür Yolu Festivali"nin mayıs ayında Şanlıurfa'da düzenleneceğini dile getiren Şıldak, turizm açısından bereketli ve güzel bir yıl beklediklerini kaydetti.

"Ortaya çıkarılan eserleri görmek isteyen ziyaretçilerimizin sayısı oldukça fazla"

Göbeklitepe Alan Başkanı ve Şanlıurfa Müzesi Müdürü Celal Uludağ, kentte Mart 2023'de etkili olan sel felaketinin ardından kapanan arkeoloji ve mozaik müzelerinin gerekli çalışmaların ardından yeniden ziyarete açıldığını anımsatarak, müzelerin açık olmasının kent turizmine olumlu katkılarının bulunduğunu ifade etti.

2024 yılını turizm açısından çok önemsediklerini belirten Uludağ, şunları söyledi:

Şanlıurfa'da Taştepeler Projesi, kazıları devam ediyor. Bu kazı çalışmalarının en önemli ayaklarından biri Göbeklitepe, Karahantepe, Sefertepe, Sayburç bu alanlarda hızlı ve planlı bir şekilde kazı çalışmaları yürütülüyor.



2023 yılında da bu kazı çalışmalarında gerçekten de çok önemli buluntular elde edilmişti ve herkesin merakını uyandıran buluntular ortaya çıkarılmıştı. 2024 yılında da bize şimdiden çok önemli dönüşler oluyor.



Özellikle bu kazı çalışmalarında ortaya çıkarılan eserleri görmek isteyen ziyaretçilerimizin sayısı oldukça fazla. Bu nedenle 2024 yılında biz Şanlıurfa'yı yerli ve yabancı ziyaretçi anlamında büyük bir potansiyelin beklediğini düşünüyoruz.



Özellikle Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'nde sergilenen eserler Karahantepe Örenyeri'ndeki bu hareketlilik ve Göbeklitepe ören yerindeki hareketlilik, ilimizin, ülkemizin ziyaretçi sayılarında önemli bir artış oluşturacağını düşünüyoruz.

Şanlıurfa Turizm Profesyonelleri Derneği Başkan Yardımcısı Rahime Yaşar da kentin bölgenin kültür ve turizm merkezlerinden biri olduğunu söyledi.

Şanlıurfa'nın içinde barındırdığı değerlerle bölge içinde domino etkisi oluşturan bir şehir olduğunun altını çizen Yaşar, "Bunu depremde, yaşadığımız sel felaketinde de gördük. Göbeklitepe, Karahantepe müzemiz kapalı olduğu zaman bölgeye maalesef kültür turları açısından çok ilgi gösterilmedi. Açılmasıyla birlikte tekrardan o akış başladı. Yani dolayısıyla Şanlıurfa tek başına hareket eden bir şehir değil, bölgeye de bu konularda inanılmaz bir etkisi mevcuttur." dedi.

Yaşar, ilkbahar sezonunun başında Şanlıurfa'da oynanacak Süper Kupa maçıyla insanların ilgisinin bu bölgeye çekileceğine işaret ederek, turizm yönünden 2024 yılında çok sayıda ziyaretçiyi kente beklediklerini kaydetti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)