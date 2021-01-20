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- Şanlıurfa’da yolları açan ekipler, kar topu oynadı
Şanlıurfa’da yolları açan ekipler, kar topu oynadı
Sabah saatlerinde etkisini gösteren kar yağışının ardından çalışma yürüten ekipler, işlerini bitirdikten sonra kar topu oynadı.
- DHA
- 20.01.2021 - 14:08
- Güncelleme : 20.01.2021 - 14:18
Dün Şanlıurfa'da yüksek kesimlere yağan kar yağışı, sabah saatlerinden itibaren şehir merkezinde de etkisini gösterdi.
Yüksek kesimlerde etkisini daha çok hissettiren kar nedeniyle Maşuk Mahallesi'nde ulaşımda aksamalara yol açtı.
BUZLANMA ÇALIŞMASI YÜRÜTÜLDÜ
Araçlar güçlükle ilerlerken kar küreme ekipleri, kapanan yolları açıp buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yaptı.
KAR TOPU OYNADILAR
Yolları açan ekipler, ardından kar topu oynayarak eğlendi. Renkli görüntüler yaşanırken işçiler, uzun süre birbirleriyle şakalaştı.