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    Şanlıurfa’da yolları açan ekipler, kar topu oynadı

    Sabah saatlerinde etkisini gösteren kar yağışının ardından çalışma yürüten ekipler, işlerini bitirdikten sonra kar topu oynadı.
    • DHA
    • 20.01.2021 - 14:08
    • Güncelleme : 20.01.2021 - 14:18
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    Şanlıurfa’da yolları açan ekipler, kar topu oynadı

    Dün Şanlıurfa'da yüksek kesimlere yağan kar yağışı, sabah saatlerinden itibaren şehir merkezinde de etkisini gösterdi.

    Yüksek kesimlerde etkisini daha çok hissettiren kar nedeniyle Maşuk Mahallesi'nde ulaşımda aksamalara yol açtı.

    BUZLANMA ÇALIŞMASI YÜRÜTÜLDÜ

    Araçlar güçlükle ilerlerken kar küreme ekipleri, kapanan yolları açıp buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yaptı.

    KAR TOPU OYNADILAR

    Yolları açan ekipler, ardından kar topu oynayarak eğlendi. Renkli görüntüler yaşanırken işçiler, uzun süre birbirleriyle şakalaştı.

    Şanlıurfa’da yolları açan ekipler, kar topu oynadı #1

    Şanlıurfa’da yolları açan ekipler, kar topu oynadı #2

    Şanlıurfa’da yolları açan ekipler, kar topu oynadı #3

    Şanlıurfa’da yolları açan ekipler, kar topu oynadı #4

    Şanlıurfa’da yolları açan ekipler, kar topu oynadı #5

    Şanlıurfa’da yolları açan ekipler, kar topu oynadı #6

    Şanlıurfa’da yolları açan ekipler, kar topu oynadı #7

    Şanlıurfa’da yolları açan ekipler, kar topu oynadı #8

    Şanlıurfa’da yolları açan ekipler, kar topu oynadı #9

    Şanlıurfa’da yolları açan ekipler, kar topu oynadı #10

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